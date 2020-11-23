Российский вратарь Хайкин стал чемпионом Норвегии по футболу в составе клуба «Будё-Глимт»
ТАСС, 23 ноября. Футбольный клуб «Будё-Глимт» впервые в истории выиграл чемпионат Норвегии. Клуб обеспечил себе титул за пять туров до конца первенства.
ТАСС, 23 ноября. Футбольный клуб «Будё-Глимт» впервые в истории выиграл чемпионат Норвегии. Клуб обеспечил себе титул за пять туров до конца первенства.
По итогам 25 туров команда набрала 68 очков и стала недосягаемой для соперников — в активе идущего вторым «Мольде» 50 очков.
В составе команды выступает 25-летний российский голкипер Никита Хайкин.
Футболист представляет клуб с марта 2019 года, в текущем сезоне он провел 15 матчей, пять из которых отыграл «на ноль».
Хайкин провел несколько матчей за юниорскую и молодежную сборные России. До норвежского клуба он выступал за португальский «Насьонал», российские «Мордовию» и «Кубань», израильские «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).
«Будё-Глимт» впервые в истории стал чемпионом страны и получил право принять участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона. Команда четыре раза занимала второе место в чемпионате страны (1977, 1993, 2003, 2019).