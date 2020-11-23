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12:43 (мск), источник: ТАСС

Российский вратарь Хайкин стал чемпионом Норвегии по футболу в составе клуба «Будё-Глимт»

ТАСС, 23 ноября. Футбольный клуб «Будё-Глимт» впервые в истории выиграл чемпионат Норвегии. Клуб обеспечил себе титул за пять туров до конца первенства.

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По итогам 25 туров команда набрала 68 очков и стала недосягаемой для соперников — в активе идущего вторым «Мольде» 50 очков.

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В составе команды выступает 25-летний российский голкипер Никита Хайкин.

Команда
Буде-Глимт

Футболист представляет клуб с марта 2019 года, в текущем сезоне он провел 15 матчей, пять из которых отыграл «на ноль».

Хайкин провел несколько матчей за юниорскую и молодежную сборные России. До норвежского клуба он выступал за португальский «Насьонал», российские «Мордовию» и «Кубань», израильские «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).

«Будё-Глимт» впервые в истории стал чемпионом страны и получил право принять участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов следующего сезона. Команда четыре раза занимала второе место в чемпионате страны (1977, 1993, 2003, 2019).

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