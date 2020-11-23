Отсутствие лидера и риск остаться без еврокубков. Насколько плоха нынешняя «Астана»?

«Астана» впервые за шесть лет упустила чемпионство в КПЛ. За три тура до конца чемпионата столичный клуб идет на третьем месте, но с учетом ужасной формы и трех подряд поражений команда может не только остаться без еврокубков на следующий сезон, но и оказаться вне первой шестерки. Этот расклад окажется реальным при самом худшем положении дел в оставшихся турах. Корреспондент Vesti.kz проанализировал выступления «Астаны» с 2015 года и сравнил статистические показатели по итогам 17 сыгранных матчей, определив очевиднейший регресс в 2020 году.

В текущем сезоне клуб провел 17 матчей в чемпионате Казахстана. В них команда, которая по ходу сезона тренировалась под руководством Михала Билека, Пола Эшуорта и Андрея Тихонова, добыла восемь побед при шести поражениях, а еще трижды сыграла вничью. «Астана» набрала 27 очков в 17 матчах, что уже является худшим показателем за последние годы. Также на счету команды неубедительная разница забитых и пропущенных мячей — «+7» (26−19). Болельщики явно успели отвыкнуть от столь блеклой игры в атаке и ужасной организации в обороне. В этом сезоне КПЛ за «Астану» забивали десять футболистов, но очевидного лидера среди них нет. Лучший бомбардир — Рунар Мар Сигурьонссон с шестью голами, однако половину из них исландец забил с пенальти.

Команда Астана

В 2015 году, который стал историческим для «Астаны» и всего казахстанского футбола, клубу удалось подтвердить свое чемпионство. По итогам первых 17 туров столичные заработали 33 очка, выиграв в девяти матчах, шесть раз сыграв вничью и дважды уступив. Команде удалось забить 33 гола и пропустить 14, а в атаке ярко себя проявляли Патрик Твумаси (6 забитых мячей), Рохер Каньяс (5), Танат Нусербаев (5) и Неманья Максимович (4).

Но это было только началом для подопечных Станимира Стойлова. Далее последовал старт пикового периода столичной команды. В 2016 году «Астана» в первых 17 турах набрала 44 очка. 14 побед, два ничейных исхода и всего одно поражение. Команда забила не так много — 26, но очень надежно играла в обороне — девять пропущенных. Чаще всех радовали голами Нусербаев (6) и Джордже Деспотович (5).

В 2017 году по итогам 17 туров «Астана» набрала 39 баллов (12 побед, три ничьих и два поражения). Игрокам чемпионской команды удалось наколотить 38 голов при 14 пропущенных, а безоговорочным лидером бомбардиров был конголезец Жуниор Кабананга с 12 мячами. Кроме него еще несколько футболистов преодолели барьер в четыре забитых мяча за этот отрезок чемпионата: Твумаси (5), Серикжан Мужиков (4), Срджан Граховац (4) и Роман Муртазаев (4). К сравнению, в этом сезоне четыре забил Алексей Щеткин, а больше него лишь упомянутый ранее штатный пенальтист Сигурьонссон (6).

В 2018 году тренерские перестановки не смогли сбить победный темп астанчан. 43 очка после 17 матчей (14 побед, одна ничья и два поражения), а также образцовая разница забитых и пропущенных — +27 (36−9). Лидером атаки был ганец Твумаси (8), а активно ему помогали Марин Томасов (6), Муртазаев (5), Деспотович (4) и Бахтиер Зайнутдинов (4).

В прошлом году при тренерстве Романа Григорчука уже были заметны временные спады в игре команды. 35 набранных очков после 17 туров, целых четыре поражения и 15 пропущенных мячей. В составе клуба было не так много бомбардиров. Выделялись лишь Томасов (8), Муртазаев (5) и Дорин Ротариу (5).

Невооруженным глазом заметно отсутствие лидера в команде. И это уже при понятной всем проблеме с тренировочным процессом и функциональной подготовкой игроков. Цифры наглядно показывают, как стремительно упал уровень «Астаны» за последний год.

В концовке текущей кампании «Астане» осталось провести три матча, которые пройдут в течение семи дней. 24 ноября будет игра с «Кайсаром», 27 ноября — против «Жетысу», а 30 ноября — с «Кызыл-Жар СК».