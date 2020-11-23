Победа над «Кайратом» стала исторической для новичка КПЛ

До победы нынешнего сезона «Кызыл-Жар СК» последний раз в гостях выигрывал у алматинцев 22 октября 2001 года (2:0), когда командой руководил Дмитрий Огай. Тогда голами отметились Евгений Аверченко и Игорь Авдеев. Начиная с 2002 года, команды на поле «Кайрата» (до игры 19-го тура) провели девять матчей. В них южане одержали семь побед и две встречи завершили вничью.