Победа над «Кайратом» стала исторической для новичка КПЛ
Алматинцы досрочно завоевали «золото» чемпионата.
Алматинцы досрочно завоевали «золото» чемпионата.
Петропавловский «Кызыл-Жар СК» впервые за 19 лет выиграл в гостях у алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.
Встреча 19-го тура чемпионата Казахстана завершилась победой
До победы нынешнего сезона «Кызыл-Жар СК» последний раз в гостях выигрывал у алматинцев 22 октября 2001 года (2:0), когда командой руководил Дмитрий Огай. Тогда голами отметились Евгений Аверченко и Игорь Авдеев. Начиная с 2002 года, команды на поле «Кайрата» (до игры 19-го тура) провели девять матчей. В них южане одержали семь побед и две встречи завершили вничью.
Напомним, что «Кайрат» досрочно стал победителем КПЛ-2020, тогда как «Кызыл-Жар СК» с 19 очками расположился на девятом месте из 11-ти. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.