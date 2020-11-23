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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Победа над «Кайратом» стала исторической для новичка КПЛ

Алматинцы досрочно завоевали «золото» чемпионата.

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Петропавловский «Кызыл-Жар СК» впервые за 19 лет выиграл в гостях у алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кызыл-Жар

Встреча 19-го тура чемпионата Казахстана завершилась победой северо-казахстанцев со счетом 3:2.

До победы нынешнего сезона «Кызыл-Жар СК» последний раз в гостях выигрывал у алматинцев 22 октября 2001 года (2:0), когда командой руководил Дмитрий Огай. Тогда голами отметились Евгений Аверченко и Игорь Авдеев. Начиная с 2002 года, команды на поле «Кайрата» (до игры 19-го тура) провели девять матчей. В них южане одержали семь побед и две встречи завершили вничью.

Напомним, что «Кайрат» досрочно стал победителем КПЛ-2020, тогда как «Кызыл-Жар СК» с 19 очками расположился на девятом месте из 11-ти. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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