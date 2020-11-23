Автор гола в ворота «Барселоны» рассказал об адаптации в Казахстане и советах по переходу в КПЛ

Польский форвард «Атырау» Петр Гжельчак в интервью Futbolnews.pl рассказал, что много не думал, когда поступило предложение о переходе в казахстанский клуб. Также он отметил, что соотечественники частенько спрашивают его о КПЛ.

— Как получилось, что вы оказались в казахстанском «Атырау»?

— Все произошло стремительно. Мне позвонил менеджер и сказал, что у меня есть два часа, чтобы принять решение. Я решил, что в моей ситуации такая смена обстановки может оказаться хорошим выбором, и не стал долго думать о поездке в Казахстан.

— Вам было сложно акклиматизироваться в новой среде — не только в футболе?

— Сначала мне было сложно приспособиться. Во-первых, в Казахстане другой климат. Это видно даже зимой, когда клубы едут на УТС в Турцию на два месяца, потому что климат в стране не позволяет нормально тренироваться, а в ходе сезона часто бывают высокие температуры. Кроме того, некоторые стадионы даже в высшей лиге не имеют естественного покрытия и используют синтетические поля.

Но, в конце концов, к новому месту привык. Я приехал в Атырау, чтобы помочь команде остаться в высшей лиге. Не получилось, хотя было реально спастись от вылета. Но я был доволен собой, так как забил пять мячей в девяти матчах (во всех турнирах).

Команда Атырау

— Думали ли вы об уходе из команды после вылета в первую лигу? Поступали предложения из других чемпионатов?

— Когда сезон закончился, клуб представил мне конкретный план с целями на следующий сезон по возвращению в казахстанскую премьер-лигу. Как видите, это сработало.

— Глядя на прогресс, достигнутый казахстанской лигой за последние годы, можно сказать, что в ней есть все возможности для дальнейшего развития?

— С каждым годом казахстанские клубы лучше организованы. Уровень постоянно повышается, что привлекает все больше и больше легионеров хорошего уровня. Кроме того, ежегодно команды из этой страны попадают в групповой этап еврокубков или выбывают только на последних этапах отборочного турнира.

— Вы бы порекомендовали польским футболистам перейти в чемпионат Казахстан?

— У меня многие интересовались о чемпионате Казахстана в Польше, и я каждый раз говорил им и советовал, что переезд того стоит. Даже несмотря на первоначальные трудности, связанные с адаптацией к культуре и климату, это хороший выбор в спортивном плане.

— Каким видите свое футбольное будущее?

— Что будет в следующем году, предсказать сложно. Текущая ситуация в мире показала, что за такое короткое время многое может измениться, а жизнь непредсказуема.

— Вы уже думаете, чем будете заниматься после завершения карьеры?

— Пока стараюсь не заглядывать так далеко вперед. Пытаюсь сосредоточиться на ближайшем будущем, а там посмотрим, что будет через несколько лет.

Отметим, что 32-летний Гжельчак выступает за «Атырау» с лета прошлого года. Он стал вторым зарубежным клубом в карьере игрока после греческого «Платаниаса». На родине форвард поиграл за «Гурник Ленчну», «Ягеллонию», «Легию», «Полонию Варшаву» и «Видзев».

Самый памятный гол в своей карьере Гжельчак забивал испанской «Барселоне» — в 2013 году он на 50-й минуте вывел «Легию» вперед в товарищеском матче, но испанский гранд сумел избежать поражения — 2:2.