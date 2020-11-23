Бывший тренер «Кызыл-Жар СК» скончался от коронавируса
Он боролся за жизнь три недели.
Он боролся за жизнь три недели.
Ушел из жизни Никола Спасов — бывший тренер петропавловского «Кызыл-Жар СК», сообщает KazFootball.kz.
У болгарского специалиста диагностировали коронавирус.
В течение трех недель он лечился от двойной бронхопневмонии. Ему был 61 год.
Спасов тренировал «Кызыл-Жар» в 2018 году.
Под его руководством петропавловский клуб провел 12 туров, в которых одержал две победы, две ничьи и потерпел восемь поражений.
Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Николы Спасова.