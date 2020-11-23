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14:46 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший тренер «Кызыл-Жар СК» скончался от коронавируса

Он боролся за жизнь три недели.

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Ушел из жизни Никола Спасов — бывший тренер петропавловского «Кызыл-Жар СК», сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кызыл-Жар

У болгарского специалиста диагностировали коронавирус.

В течение трех недель он лечился от двойной бронхопневмонии. Ему был 61 год.

Спасов тренировал «Кызыл-Жар» в 2018 году.

Под его руководством петропавловский клуб провел 12 туров, в которых одержал две победы, две ничьи и потерпел восемь поражений.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Николы Спасова.

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