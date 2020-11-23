Амбиции либо поднимут, либо погубят. Почему «Окжетпес» близок к вылету из КПЛ
Акцентируем внимание на фигуре главного тренера.
Акцентируем внимание на фигуре главного тренера.
В прошлом году «Окжетпес» уверенно сохранил место в
Надо сказать, что старт нынешнего сезона, как и в 2019 году, получился для «Окжетпеса» плохим, пять матчей — пять поражений. Главный тренер команды Андрей Карпович подавал сигналы, что не совсем доволен составом и комплектацией. Летом клуб совершил несколько переходов, а к концу августа команда начала набирать очки.
И вот тут произошло возможно ключевое событие. Карпович стал главным кандидатом на пост тренера «Астаны». Он вел активные переговоры, был в офисе клуба и уже составлял план, как он будет исправлять игровые проблемы, то есть, грубо говоря, он видел себя тренером столичного клуба. Соглашение было максимально близко, но на последнем этапе кандидатуру Карповича заблокировали.
И что происходит? Молодой специалист возвращается в «Окжетпес» к игрокам, с которыми он уже почти попрощался. Они отчетливо знали, что их тренер мечтал о другой работе. Это очень тонкий психологический момент, особенно в таком коллективе, как футбольный клуб.
Никто не сомневается, что Карпович — высочайший профессионал. И скорее всего он не сбавлял к себе требований после так называемого возвращения в «Окжетпес». Но другой вопрос, как восприняли эту ситуацию футболисты? Со стороны выглядит так, словно капитан спешно покидает тонущее судно, но другой корабль его
У «Окжетпеса» лишь одна победа за весь осенний этап сезона, в последних пяти матчах команда проиграла четырежды и сыграла нулевую ничью с «Таразом». Карпович говорит о судьях, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев публично выражает недовольство работой тренера и директора клуба Ерлана Ботембаева, а команда настолько подавлена, что проигрывает «Каспию» в главном матче за выживание.
Относительно успешный сезон «Окжетпеса» в прошлом году наверняка случился благодаря мотивации и работе Карповича, потому что в остальном это
И вот когда произошла ситуация с Карповичем и «Астаной», возникло ощущение, что теперь «Окжетпес» точно ничего не спасет. Теперь клуб в двух матчах от вылета в первую лигу.