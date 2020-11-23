Амбиции либо поднимут, либо погубят. Почему «Окжетпес» близок к вылету из КПЛ

В прошлом году «Окжетпес» уверенно сохранил место в премьер-лиге, однако в этом сезоне положение команды катастрофическое. Корреспондент Vesti.kz предполагает, чем может быть обусловлено такое невыразительное выступление клуба из Кокшетау.

Надо сказать, что старт нынешнего сезона, как и в 2019 году, получился для «Окжетпеса» плохим, пять матчей — пять поражений. Главный тренер команды Андрей Карпович подавал сигналы, что не совсем доволен составом и комплектацией. Летом клуб совершил несколько переходов, а к концу августа команда начала набирать очки.

И вот тут произошло возможно ключевое событие. Карпович стал главным кандидатом на пост тренера «Астаны». Он вел активные переговоры, был в офисе клуба и уже составлял план, как он будет исправлять игровые проблемы, то есть, грубо говоря, он видел себя тренером столичного клуба. Соглашение было максимально близко, но на последнем этапе кандидатуру Карповича заблокировали.

Команда Окжетпес

И что происходит? Молодой специалист возвращается в «Окжетпес» к игрокам, с которыми он уже почти попрощался. Они отчетливо знали, что их тренер мечтал о другой работе. Это очень тонкий психологический момент, особенно в таком коллективе, как футбольный клуб.

Никто не сомневается, что Карпович — высочайший профессионал. И скорее всего он не сбавлял к себе требований после так называемого возвращения в «Окжетпес». Но другой вопрос, как восприняли эту ситуацию футболисты? Со стороны выглядит так, словно капитан спешно покидает тонущее судно, но другой корабль его все-таки не подхватил, приходится возвращаться, и вот тут дилемма.

У «Окжетпеса» лишь одна победа за весь осенний этап сезона, в последних пяти матчах команда проиграла четырежды и сыграла нулевую ничью с «Таразом». Карпович говорит о судьях, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев публично выражает недовольство работой тренера и директора клуба Ерлана Ботембаева, а команда настолько подавлена, что проигрывает «Каспию» в главном матче за выживание.

Относительно успешный сезон «Окжетпеса» в прошлом году наверняка случился благодаря мотивации и работе Карповича, потому что в остальном это по-прежнему клуб с огромным количеством изъянов, о чем говорил даже бывший лидер команды Ренат Абдулин. В «Окжетпесе» очень возрастной коллектив, молодые игроки там не развиваются, а иногда даже погибают (в августе 2019 года умер полузащитник молодежной команды «синегорцев» Роман Зюзин), о какой-либо стратегии клуба вообще ничего неизвестно.