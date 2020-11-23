«Больше только у “Кайрата”, “Астаны” и “Ордабасы”». Стал известен бюджет «Актобе» для участия в КПЛ

«Пока неизвестно, какую часть из этого бюджета составят спонсорские вливания, а сколько выделят власти региона. Но “Актобе” уже сейчас ведет переговоры со специалистами и футболистами с солидными финансовыми запросами. Например, основной кандидат на пост главного тренера команды — белорусский специалист Алексей Бага — год назад рассматривался “Шахтером”, но тогда карагандинцев отпугнул ценник в 250 тысяч долларов в год. В “Жальгирисе” Бага работал за сумму вдвое меньшую, но раз он готов бросить перспективу участия с литовским клубом в Лиге чемпионов, то надо полагать, что в Казахстане ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Еще один претендент на пост главного тренера — болгарин Николай Костов — в том же “Шахтере” ежемесячно зарабатывал более 30 тысяч долларов. В любом случае, все подробности появятся лишь в декабре. Именно в начале следующего месяца руководство клуба выйдет из отпуска и появится ясность по бюджету и тренеру», — пишет СМИ.