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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Больше только у “Кайрата”, “Астаны” и “Ордабасы”». Стал известен бюджет «Актобе» для участия в КПЛ

У клуба амбициозные планы на следующий год.

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Руководство ФК «Актобе», вернувшегося в КПЛ, рассчитывает в следующем году на солидный бюджет, передает meta-ratings.kz.

Ожидается, что клубу будет выделено порядка шести миллиардов тенге. В этом году только у трех участников КПЛ денег было больше — у «Астаны», «Кайрата» и «Ордабасы».

Команда
Актобе

«Пока неизвестно, какую часть из этого бюджета составят спонсорские вливания, а сколько выделят власти региона. Но “Актобе” уже сейчас ведет переговоры со специалистами и футболистами с солидными финансовыми запросами. Например, основной кандидат на пост главного тренера команды — белорусский специалист Алексей Бага — год назад рассматривался “Шахтером”, но тогда карагандинцев отпугнул ценник в 250 тысяч долларов в год. В “Жальгирисе” Бага работал за сумму вдвое меньшую, но раз он готов бросить перспективу участия с литовским клубом в Лиге чемпионов, то надо полагать, что в Казахстане ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Еще один претендент на пост главного тренера — болгарин Николай Костов — в том же “Шахтере” ежемесячно зарабатывал более 30 тысяч долларов. В любом случае, все подробности появятся лишь в декабре. Именно в начале следующего месяца руководство клуба выйдет из отпуска и появится ясность по бюджету и тренеру», — пишет СМИ.

Напомним, «Актобе», пятикратный чемпион Казахстана, в этом сезоне досрочно стал победителем в своей конференции первой лиги, набрав 29 очков, и получил путевку в КПЛ.

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