Отстраненным за отказ преклонить колено в США игроком заинтересовались в России

Сарамутин подчеркнул, что пока у него действует контракт с техасской команды, однако он уже получил несколько предложений от российских клубов. «Где продолжу карьеру, сказать точно пока не могу», — добавил спортсмен.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--101cf23988bca3870ba8" data-vnd="101cf23988bca3870ba8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=101cf23988bca3870ba8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

22 ноября футболист рассказал, что после убийства чернокожего Джорджа Флойда в мае этого года игроков Объединенной футбольной лиги (USL) попросили вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение») перед матчами, однако он не стал этого делать. После этого он поддержал одноклубника с похожей позицией и перестал попадать в заявку команды. Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин назвал действия руководства клуба недопустимыми.