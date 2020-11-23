Острая борьба за медали и попытка остаться в премьер-лиге. Превью к 20-му туру КПЛ-2020

20-й тур КПЛ-2020, намеченный на 24 ноября, может решить судьбу серебряных медалей и окончательно убить интригу в определении неудачника сезона. Матчи премьер-лиги пройдут в крайне экстремальных погодных условиях, которые наблюдаются в Алматы и Талгаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Астана

«Астана» — «Кайсар».

Столичный клуб ведет отчаянную борьбу за серебряные медали чемпионата. В последних трех матчах «Астана» проиграла. Сейчас неудача с учетом благоприятного исхода для «Тобола» в параллельном матче по сути поставит крест на попытке команды Андрея Тихонова завоевать «серебро». У «Астаны» 27 очков и от «Тобола» она отстает на пять баллов.

«Кайсар» идет на шестом месте, набрав 24 очка. При этом кызылодинцы сыграли на матч больше по сравнению с «Астаной». В минувшем туре «волки» разгромили «Ордабасы».

В первом круге «Астана» обыграла «Кайсар» со счетом 1:0. Игра пройдет на стадионе «Жас Кыран».

«Тараз» — «Каспий».

«Тараз» по ходу нынешнего сезона отобрал немало очков у лидеров КПЛ и может закрепиться в середине турнирной таблицы. «Каспий», в свою очередь, борется за выживание в премьер-лиге. У «Тараза» 20 очков и восьмое место, а у «Каспия» — 14 и предпоследнее, десятое место.

Матч пройдет на поле Академии имени Тимура Сегизбаева.

«Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы».

«Ордабасы», растерявший по ходу сезона большое количество очков, по потерянным баллам пока выпал из призовой тройки. Шымкентцы наряду с «Астаной» набрали 27 баллов, но сыграли на одну встречу больше. Успех в матче с окрыленным победой над полурезервом «Кайрата» «Кызыл-Жар СК» позволит южанам рассчитывать на то, чтобы остаться на плаву. У петропавловцев 19 очков и девятое место.

Матч соперников пройдет на базе национальных сборных в Талгаре.

«Окжетпес» — «Тобол».

«Окжетпес» уверенно замыкает турнирную таблицу КПЛ и может не выбраться из подвала. Во вторник кокшетаусцы встретятся с «Тоболом», который может стать серебряным призером КПЛ-2020. Команда Андрея Карповича, вероятнее всего, попадется под руку амбициозному сопернику и усугубит свои турнирные показатели. Сейчас у «Окжетпеса» 11 очков и отставание от «Каспия» на три балла.

Матч двух северных клубов состоится на стадионе «Жас Кыран».

«Шахтер» — «Жетысу».

Карагандинцы в минувшем туре уверенно разобрались с «Астаной» и приблизились к медальной зоне, куда теоретически может попасть и «Жетысу». Показатели «горняков» при этом выглядят предпочтительнее. Карагандинцы набрали 26 очков, отставая от «Астаны», идущей третьей, и «Ордабасы» на один балл. При этом шымкентский клуб провел на матч больше.

«Жетысу» имеет 22 очка и занимает шестое место. Успех позволит талдыкорганцам как минимум сохранить паритет с «Кайсаром» (24 балла и на один матч больше), который уже уступает им по потерянным очкам.

В первом круге соперники выдали триллер, в результате которого «Жетысу», уступая 0:2, совершил камбэк — 3:2.

Встреча пройдет на «Центральном» стадионе Алматы.

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