Победа «Тобола» и неудача «Астаны». Как может досрочно решиться судьба «серебра» КПЛ-2020

Констанайцам для этого, помимо собственной победы над «Окжетпесом», потребуется поражение «Астаны» в матче с «Кайсаром».

Сейчас у «Тобола» 32 очка, у «Астаны» — 27. При вышеописанном сценарии команда Григория Бабаяна наберет 35 баллов и на восемь очков оторвется от столичного клуба, став таким образом недосягаемой для «Астаны» в двух последующих турах.

Примечательно, что завтра «Тобол» будет знать результат «Астаны». Матч столичного клуба против «Кайсара», запланированный на газоне стадиона «Жас Кыран», начнется в 13:00 по времени Нур-Султана.

Костанайский клуб на этой же арене начнет в 18:00 встречу с кокшетаусцами, которые ведут борьбу за выживание и имеют мизерные шансы на сохранение прописки в КПЛ.