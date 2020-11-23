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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Победа «Тобола» и неудача «Астаны». Как может досрочно решиться судьба «серебра» КПЛ-2020

В казахстанской премьер-лиге по итогам 20-го тура «Тобол» может досрочно стать серебряным призером, сообщает корреспондент Vesti.kz. Матчи состоятся 24 ноября.

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Констанайцам для этого, помимо собственной победы над «Окжетпесом», потребуется поражение «Астаны» в матче с «Кайсаром».

Сейчас у «Тобола» 32 очка, у «Астаны» — 27. При вышеописанном сценарии команда Григория Бабаяна наберет 35 баллов и на восемь очков оторвется от столичного клуба, став таким образом недосягаемой для «Астаны» в двух последующих турах.

Примечательно, что завтра «Тобол» будет знать результат «Астаны». Матч столичного клуба против «Кайсара», запланированный на газоне стадиона «Жас Кыран», начнется в 13:00 по времени Нур-Султана.

Костанайский клуб на этой же арене начнет в 18:00 встречу с кокшетаусцами, которые ведут борьбу за выживание и имеют мизерные шансы на сохранение прописки в КПЛ.

Напомним, досрочно чемпионом Казахстана стал алматинский «Кайрат», у которого 45 баллов.

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