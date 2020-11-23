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19:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» может забрать своих воспитанников у «Астаны»

Вернувшийся в КПЛ «Актобе» намерен сделать предложение двум игрокам «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz. Речь идет об опытном защитнике Юрии Логвиненко и полузащитнике Дидаре Жалмукане.

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Контракты обоих футболистов со столичным клубом подходят к концу. Этим намерены воспользоваться в родной команде, которая планирует сделать ставку на местных футболистов.

В «Астане» 32-летний Логвиненко выступает с 2016 года. Он четырежды становился чемпионом Казахстана в составе столичного клуба, а также играл в групповой стадии Лиги Европы.

24-летний Жалмукан в «Астане» с 2017 года и трижды отдавался в аренду — в «Тобол», «Актобе» и «Атырау».

Ранее стало известно об интересе «Актобе» к полузащитнику «Шахтера» Асланбеку Какимову и защитнику «Кайсара» Багдату Каирову. Вероятность возвращения первого в стан родного клуба гораздо выше, в то время как Каиров заинтересовал своей персоной «Астану».

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