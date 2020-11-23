«Актобе» может забрать своих воспитанников у «Астаны»
Вернувшийся в КПЛ «Актобе» намерен сделать предложение двум игрокам «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz. Речь идет об опытном защитнике Юрии Логвиненко и полузащитнике Дидаре Жалмукане.
Вернувшийся в КПЛ «Актобе» намерен сделать предложение двум игрокам «Астаны», сообщает корреспондент Vesti.kz. Речь идет об опытном защитнике Юрии Логвиненко и полузащитнике Дидаре Жалмукане.
Контракты обоих футболистов со столичным клубом подходят к концу. Этим намерены воспользоваться в родной команде, которая планирует сделать ставку на местных футболистов.
В «Астане» 32-летний Логвиненко выступает с 2016 года. Он четырежды становился чемпионом Казахстана в составе столичного клуба, а также играл в групповой стадии Лиги Европы.
24-летний Жалмукан в «Астане» с 2017 года и трижды отдавался в аренду — в «Тобол», «Актобе» и «Атырау».
Ранее стало известно об интересе «Актобе» к полузащитнику «Шахтера» Асланбеку Какимову и защитнику «Кайсара» Багдату Каирову. Вероятность возвращения первого в стан родного клуба гораздо выше, в то время как Каиров заинтересовал своей персоной «Астану».