«Актобе» может забрать своих воспитанников у «Астаны»

Контракты обоих футболистов со столичным клубом подходят к концу. Этим намерены воспользоваться в родной команде, которая планирует сделать ставку на местных футболистов.

В «Астане» 32-летний Логвиненко выступает с 2016 года. Он четырежды становился чемпионом Казахстана в составе столичного клуба, а также играл в групповой стадии Лиги Европы.

24-летний Жалмукан в «Астане» с 2017 года и трижды отдавался в аренду — в «Тобол», «Актобе» и «Атырау».