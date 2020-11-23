Бывший гендиректор УПЛ рассказал о договорных играх в чемпионате Украины в 1990-х

В последнем матче с «Кремнем» почувствовал, что ребята сливают игру. Впереди были домашняя встреча с «Днепром» и выезд в Луганск. На следующий день я провёл собрание в команде. Стрижевский говорил о нашей неготовности играть в высшей лиге, хотя то, что было сделано за полгода, вообще выглядело фантастически. Я сказал, что командой не может руководить человек, который в неё не верит, и предложил Стрижу уволиться. После этого бурного собрания я сел за руль служебной «Волги», взял с собой Фомина, и уже через полтора часа мы были на базе в Днепре, беседовали с Павловым (бывший главный тренер «Днепра». — Прим. «Чемпионата»). Рассказал ему о наших проблемах, о том, что нам нужен глоток свежего воздуха, чтобы вернуть команде веру в себя. Николай Петрович, видимо, тогда ещё не думавший о чемпионстве, согласился помочь и материализовал цену услуги.