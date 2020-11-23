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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший гендиректор УПЛ рассказал о договорных играх в чемпионате Украины в 1990-х

Бывший генеральный директор украинской Премьер-Лиги Александр Ефремов рассказал о договорных встречах с участием «Днепра» в 1990-х годах. Напомним, в розыгрыше чемпионата Украины сезона-1992/1993 киевское «Динамо» и «Днепр» набрали равное количество очков и киевляне стали чемпионами по дополнительным показателям.

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Источник: Reuters

«Начали в «вышке» мы громко, обыграв со счётом 2:0 «Тернополь» Буряка. А потом пять поражений подряд и дно.

Команда
Динамо К

В последнем матче с «Кремнем» почувствовал, что ребята сливают игру. Впереди были домашняя встреча с «Днепром» и выезд в Луганск. На следующий день я провёл собрание в команде. Стрижевский говорил о нашей неготовности играть в высшей лиге, хотя то, что было сделано за полгода, вообще выглядело фантастически. Я сказал, что командой не может руководить человек, который в неё не верит, и предложил Стрижу уволиться. После этого бурного собрания я сел за руль служебной «Волги», взял с собой Фомина, и уже через полтора часа мы были на базе в Днепре, беседовали с Павловым (бывший главный тренер «Днепра». — Прим. «Чемпионата»). Рассказал ему о наших проблемах, о том, что нам нужен глоток свежего воздуха, чтобы вернуть команде веру в себя. Николай Петрович, видимо, тогда ещё не думавший о чемпионстве, согласился помочь и материализовал цену услуги.

Мы сыграли ничейку, кстати, очень красивую. Потом обыграли «Зарю». Ситуация устаканилась, команда почувствовала уверенность в себе, мы чуть не обыграли киевское «Динамо» на «Олимпийском», Ребров сквитал на 93-й минуте. Когда пришло время проводить ответную встречу с «Днепром», оставалось тура четыре до финиша. «Днепр» предложил нам оказать услугу теперь уже им. Может быть, мы и пошли бы навстречу, если бы это была материализованная просьба. Соседи! Но был шантаж, физическое давление со стороны областных структур, тем более за матч первого круга мы полностью рассчитались. И киевское «Динамо» тремя турами ранее обыграли 1:0. В общем, мы упёрлись. Вышли, дали бой. В итоге ничья, и киевское «Динамо» догнало «Днепр», а затем стало чемпионом благодаря лучшей разнице. Но не мы в этом виноваты", — написал Ефремов на странице Андрея Полунина в «Фейсбуке».

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