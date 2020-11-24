Футболист сборной Казахстана близок к уходу из «Кайрата». Им интересуется «Ордабасы»
За два сезона за алматинцев он сыграл 24 матча в КПЛ.
За два сезона за алматинцев он сыграл 24 матча в КПЛ.
Полузащитник алматинского «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к уходу из команды. Об этом сообщает
Приоритетом для 25-летнего футболиста является возвращение в родной «Ордабасы». Именно в клубе из Шымкента Тунгышбаев получил известность, признавался лучшим молодым футболистом страны, а также дебютировал в сборной Казахстана.
Руководство «Ордабасы» также не прочь подписать контракт со своим воспитанником. Будущей зимой из команды уйдут некоторые атакующие полузащитники, и Тунгышбаев может их безболезненно заменить.
За два сезона в «Кайрате» универсальный футболист сыграл в КПЛ 24 матча, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами.
С 2013 по 2018 год Тунгышбаев выступал за «Ордабасы». В составе сборной Казахстана игрок провел девять матчей и забил один гол.