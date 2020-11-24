Футболист сборной Казахстана близок к уходу из «Кайрата». Им интересуется «Ордабасы»

Полузащитник алматинского «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к уходу из команды. Об этом сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Кайрат

Приоритетом для 25-летнего футболиста является возвращение в родной «Ордабасы». Именно в клубе из Шымкента Тунгышбаев получил известность, признавался лучшим молодым футболистом страны, а также дебютировал в сборной Казахстана.

Руководство «Ордабасы» также не прочь подписать контракт со своим воспитанником. Будущей зимой из команды уйдут некоторые атакующие полузащитники, и Тунгышбаев может их безболезненно заменить.

За два сезона в «Кайрате» универсальный футболист сыграл в КПЛ 24 матча, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами.