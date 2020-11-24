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13:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла «Кайсар» и сократила отставание от «Тобола». Сотириу сделал дубль

Команда Тихонова прервала серию поражений.

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Источник: Reuters

Футболисты «Астаны» одержали победу над кызылординским «Кайсаром» в 20-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе «Жас Кыран», завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

На 25-й минуте Марин Томасов открыл счет, однако спустя пять минут Максим Федин восстановил равновесие.

Второй тайм остался за «Астаной». Сначала на 61-й минуте Пиерос Сотириу вывел «Астану» вперед, а через 12 минут форвард оформил дубль, реализовав пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе, «Астана», прервавшая серию из трех поражений, набрала 30 очков, сократив отставание до двух баллов от идущего вторым «Тобола». У «Кайсара» осталось 24 очка.

Правда, уже сегодня «Тобол» может оторваться от преследователей. В 18:00 костанайцам предстоит матч с «Окжетпесом».

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