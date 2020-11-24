«Астана» обыграла «Кайсар» и сократила отставание от «Тобола». Сотириу сделал дубль
Команда Тихонова прервала серию поражений.
Команда Тихонова прервала серию поражений.
Футболисты «Астаны» одержали победу над кызылординским «Кайсаром» в 20-м туре казахстанской
Матч, прошедший на стадионе «Жас Кыран», завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.
На 25-й минуте Марин Томасов открыл счет, однако спустя пять минут Максим Федин восстановил равновесие.
Второй тайм остался за «Астаной». Сначала на 61-й минуте Пиерос Сотириу вывел «Астану» вперед, а через 12 минут форвард оформил дубль, реализовав пенальти.
Благодаря этой победе, «Астана», прервавшая серию из трех поражений, набрала 30 очков, сократив отставание до двух баллов от идущего вторым «Тобола». У «Кайсара» осталось 24 очка.
Правда, уже сегодня «Тобол» может оторваться от преследователей. В 18:00 костанайцам предстоит матч с «Окжетпесом».