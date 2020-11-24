«Каспий» одержал победу над «Таразом» и увеличил отрыв от последнего места КПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу актауской команды. Автором единственного гола стал Арман Нусип на 45-й минуте. С подробной статистикой матча можно ознакомиться по этой ссылке.

Набрав три очка, «Каспий», который идет на предпоследнем месте турнирной таблицы и ведет борьбу за выживание, оторвался на шесть очков от идущего последним «Окжетпеса». Но кокшетауский клуб может исправить ситуацию вечером, когда в 18:00 встретится с «Тоболом».