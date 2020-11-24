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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» предложит Месси десятилетний контракт

Руководство клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» предложит нападающему Лионелю Месси десятилетний контракт. Об этом сообщает The Times.

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По информации издания, «горожане» разработали план для футболиста, согласно которому он сначала будет выступать за «Манчестер Сити», а затем за один из клубов, входящих в City Football Group. К ним относятся американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и еще семь клубов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Месси сможет стать послом клуба после завершения карьеры. Руководство команды посчитало, что подписание аргентинца позволит повысить доходы от рекламных контрактов, а также помочь с покупкой других игроков.

3 ноября сообщалось, что «горожане» свяжутся с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с сине-гранатовыми и он сможет начать переговоры.

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Этим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Месси выступает за каталонцев с 2003 года. В составе сине-гранатовых он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

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