«Манчестер Сити» предложит Месси десятилетний контракт

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

По информации издания, «горожане» разработали план для футболиста, согласно которому он сначала будет выступать за «Манчестер Сити», а затем за один из клубов, входящих в City Football Group. К ним относятся американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и еще семь клубов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5af8c357aac8b385baa" data-vnd="a5af8c357aac8b385baa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5af8c357aac8b385baa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Месси сможет стать послом клуба после завершения карьеры. Руководство команды посчитало, что подписание аргентинца позволит повысить доходы от рекламных контрактов, а также помочь с покупкой других игроков.

3 ноября сообщалось, что «горожане» свяжутся с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с сине-гранатовыми и он сможет начать переговоры.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании Смотри

Этим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.