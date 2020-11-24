«Манчестер Сити» предложит Месси десятилетний контракт
Руководство клуба Английской
Руководство клуба Английской
По информации издания, «горожане» разработали план для футболиста, согласно которому он сначала будет выступать за «Манчестер Сити», а затем за один из клубов, входящих в City Football Group. К ним относятся американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и еще семь клубов.
Кроме того, Месси сможет стать послом клуба после завершения карьеры. Руководство команды посчитало, что подписание аргентинца позволит повысить доходы от рекламных контрактов, а также помочь с покупкой других игроков.
3 ноября сообщалось, что «горожане» свяжутся с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с
Этим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством
Месси выступает за каталонцев с 2003 года. В составе