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16:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Джек Грилиш признал вину в инциденте с ДТП во время карантина

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Капитан «Астон Виллы» и футболист сборной Англии Джек Грилиш признал свою вину в неосторожном вождении автомобиля после вечеринки во время всеобщего карантина в стране, которое привело к ДТП, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2020

Инцидент произошел в конце марта, когда в Великобритании был введен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Грилиш, возвращаясь с вечеринки, врезался на своем внедорожнике в несколько припаркованных автомобилей, после чего покинул место ДТП пешком. Футболисту были предъявлены обвинения в неосторожном вождении, а также в том, что он оставил место происшествия и не сообщил о нем.

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Сам игрок в суд не явился, но подал заявление через своего адвоката. 25-летний футболист признал вину в неосторожном вождении, но отверг два других обвинения, доказательств по ним представлено не было, и они были сняты.

Как отмечается, Грилиш признал себя виновным еще по одному обвинению в неосторожном управлении автомобилем — в середине октября. Как отметил судья, с учетом нарушений Грилиша в предыдущие годы, ему может грозить лишение водительских прав.

Ранее весной «Астон Вилла» выступала с осуждением действий капитана команды, а сам Грилиш принес свои извинения общественности. Полузащитнику было вынесено дисциплинарное взыскание, а также он заплатил штраф, полная сумма которого была пожертвована одной из больниц Бирмингема.

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