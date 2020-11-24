СМИ: Джек Грилиш признал вину в инциденте с ДТП во время карантина

Инцидент произошел в конце марта, когда в Великобритании был введен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Грилиш, возвращаясь с вечеринки, врезался на своем внедорожнике в несколько припаркованных автомобилей, после чего покинул место ДТП пешком. Футболисту были предъявлены обвинения в неосторожном вождении, а также в том, что он оставил место происшествия и не сообщил о нем.
Сам игрок в суд не явился, но подал заявление через своего адвоката. 25-летний футболист признал вину в неосторожном вождении, но отверг два других обвинения, доказательств по ним представлено не было, и они были сняты.
Как отмечается, Грилиш признал себя виновным еще по одному обвинению в неосторожном управлении автомобилем — в середине октября. Как отметил судья, с учетом нарушений Грилиша в предыдущие годы, ему может грозить лишение водительских прав.
Ранее весной «Астон Вилла» выступала с осуждением действий капитана команды, а сам Грилиш принес свои извинения общественности. Полузащитнику было вынесено дисциплинарное взыскание, а также он заплатил штраф, полная сумма которого была пожертвована одной из больниц Бирмингема.