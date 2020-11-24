Последовательность и смелая игра. Как «Каспий» сохранил прописку в КПЛ

Актаусцы изначально не причислялись к числу топовых команд премьер-лиги. Скромный бюджет (чуть больше миллиарда тенге) и такой же скромный подбор игроков позволяет ставить перед коллективом по-своему амбициозные задачи. Как ранее разъяснили Vesti.kz в Управлении облспорта Мангистауской области, «Каспий» должен закрепиться в КПЛ и достойно выступить в чемпионате.

Клуб подтверждает ожидания областного руководства, демонстрируя достойную игру. К тому же «Каспий» сохранил прописку в премьер-лиге. Здесь стоит отметить, что актаусцы были ярко выраженным андердогом, на которого мало кто ставил. Первую победу «Каспий» одержал лишь в шестом туре, до этого проиграв пять матчей подряд. К слову, к настоящему моменту самое крупное поражение актаусцы потерпели от «Кайрата» — 0:3. Еще в четырех играх разница в пользу соперников «Каспия» составляла два мяча. В остальных встречах (шесть раз) западноказахстанский клуб уступил на тоненького — с разницей в один гол.

Между тем, актаусцы отметились сенсационными победами над участниками еврокубков: «Астаной» (на тот момент действующим чемпионом), дважды над «Кайсаром» (обладателем Кубка Казахстана) а также над прямым конкурентом за выживание «Окжетпесом» и рвущимся в середняки «Таразом».

При этом «Каспий» уже по ходу сезона лишился девяти игроков. Некоторые из них ушли в клубы КПЛ: Еркин Тапалов и Айдос Таттыбаев в «Шахтер», Тарас Бондаренко в «Окжетпес», Александр Станисавлевич в «Кайсар», Султан Сагнаев, как и Рамазан Каримов, были возвращены «Астаной» после окончания аренды, а Серж Ньюадзи вернулся в «Тараз».

Впрочем, наставник актаусцев Срджан Благоевич сумел обойтись оставшимися игроками, а в августе клуб получил усиление. Из «Иртыша» пришли Рафкат Аслан и Арман Нусип. Из «Шахтера» перешел Еркебулан Нургалиев, имеющий опыт выступлений в чемпионате Болгарии, а также в статусе свободного агента клуб заполучил украинца Максима Марусича.

Поистине незаменимым оказался сербский вратарь Марко Милошевич, проведший все 18 матчей клуба в КПЛ. А лучшим бомбардиром «Каспия» является французский вингер Биллала Себаихи. Вполне вероятно, что для актаусцев большой удачей будет удержать 28-летнего лидера.

Нельзя не отметить молодых игроков — 23-летних Амандыка Набиханова и Максата Тайкенова. Оба сыграли по 15 матчей.

На их фоне не сбавляют обороты ветераны: 36-летний Руслан Сахалбаев, 34-летний Илья Воротников и 31-летний Марат Шахметов. На троих они провели 42 матча и забили три гола.

По игре «Каспий» заслужил множество похвал. Команда не отступает от своей линии, демонстрируя запредельный характер, и во многом благодаря этому сумела достичь текущих результатов. Достаточно сказать, что практически никому из соперников не было легко в матчах с актауским клубом.

Впереди у «Каспия» два матча: 27 ноября актаусцы сыграют с «Шахтером», который в первом круге одержал победу лишь в концовке матча, а 30 встретятся с «Жетысу».

Отметим, что ранее клуб, еще под названием «Актау», сумел по итогам сезона удержаться в премьер-лиге. Произошло это в 1992 году.

В 2001 году, уже называясь «Каспием», провел сезон в КПЛ и выбыл в первую лигу. В сильнейший дивизион актаусцы сумели вернуться в сезоне-2019. Под своим нынешним именем клуб оформил данное достижение (сохранение места в КПЛ) впервые.