Определились все участники КПЛ-2021

Так, в первую лигу вылетел кокшетауский «Окжетпес», а оттуда поднялись в премьер-лигу «Актобе» и «Атырау».

Напомним, чемпионом КПЛ-2020 досрочно стал «Кайрат». Обладатели «серебра» и «бронзы» пока не определились. Также из-за финансовых проблем с турнира снялся павлодарский «Иртыш».