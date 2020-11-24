Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лацио
Зенит
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Боруссия Д
Брюгге
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо К
Барселона
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ювентус
Ференцварош
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Истанбул Башакшехир
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ
РБ Лейпциг
10
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Севилья
12
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Челси
12
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
21:15 (мск), источник: Vesti.kz

Определились все участники КПЛ-2021

Сегодня, 24 ноября, после матчей 20-го тура КПЛ определились все участники турнира на следующий год, сообщают Vesti.kz.

Наверх

Так, в первую лигу вылетел кокшетауский «Окжетпес», а оттуда поднялись в премьер-лигу «Актобе» и «Атырау».

Участники КПЛ-2021: «Кайрат» (Алматы), «Астана» (Нур-Султан), «Тобол» (Костанай), «Ордабасы» (Шымкент), «Шахтер» (Караганда), «Жетысу» (Талдыкорган), «Кайсар» (Кызылорда), «Тараз» (Тараз), «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск), «Каспий» (Актау), «Актобе» (Актобе), «Атырау» (Атырау).

Напомним, чемпионом КПЛ-2020 досрочно стал «Кайрат». Обладатели «серебра» и «бронзы» пока не определились. Также из-за финансовых проблем с турнира снялся павлодарский «Иртыш».

"Иду к рекордной защите титула". Головкин анонсировал свое возвращение на ринг
Черчесов высказался о возможной отставке с поста тренера сборной
«Спартак» и «Сочи» установили рекорд по скорострельности в КХЛ
«Скоро увидимся»: Хабиб Нурмагомедов — президенту UFC
Стало известно, сколько призовых заработал Медведев за сезон
Братья Бё вошли в состав сборной Норвегии на первый этап КМ
За страну или за себя? Топ соперничеств между соотечественницами
«Барселона» играет с киевским «Динамо» в матче ЛЧ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь