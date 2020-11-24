Определились все участники КПЛ-2021
Сегодня, 24 ноября, после матчей 20-го тура КПЛ определились все участники турнира на следующий год, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 24 ноября, после матчей 20-го тура КПЛ определились все участники турнира на следующий год, сообщают Vesti.kz.
Так, в первую лигу вылетел кокшетауский «Окжетпес», а оттуда поднялись в
Участники КПЛ-2021: «Кайрат» (Алматы), «Астана» (Нур-Султан), «Тобол» (Костанай), «Ордабасы» (Шымкент), «Шахтер» (Караганда), «Жетысу» (Талдыкорган), «Кайсар» (Кызылорда), «Тараз» (Тараз), «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск), «Каспий» (Актау), «Актобе» (Актобе), «Атырау» (Атырау).
Напомним, чемпионом КПЛ-2020 досрочно стал «Кайрат». Обладатели «серебра» и «бронзы» пока не определились. Также