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15:28 (мск), источник: Vesti.kz

Больше, чем у конкурента. Как «Окжетпес» с бюджетом в 1,5 миллиарда тенге вылетел в первую лигу

Кокшетаусцы провалили нынешний сезон.

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Источник: Instagram

Кокшетауский «Окжетпес» не сумел решить задачу в КПЛ-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом бюджет вылетевшего в первую лигу клуба оказался гораздо солиднее по сравнению с ближайшими конкурентами.

Как сообщили ранее на запрос редакции в Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, бюджет основной команды ФК «Окжетпес» на 2020 год составляет один миллиард 526 миллионов 600 тысяч тенге. Клуб должен был достойно выступить в премьер-лиге, но за два тура до завершения чемпионата вылетел в первую лигу.

К слову, бюджет кокшетаусцев оказался практически на полмиллиарда тенге больше, чем у новичка КПЛ «Каспия», который пока занимает предпоследнюю, десятую строчку в турнирной таблице и гарантировал себе участие в премьер-лиге на будущий год. По информации Управления физической культуры и спорта Мангистауской области, бюджет актауского клуба составил один миллиард З0 миллионов тенге. Эти средства включают в себя расходы на содержание команды премьер-лиги, команды второй лиги, футбольного центра (28 тренеров и 400 воспитанников), команды по футзалу, содержание объекта спортивной базы КГУ ПФК «Каспий», а также содержание футбольного стадиона «Жас Канат».

Еще меньше бюджет у другого новичка КПЛ петропавловского «Кызыл-Жар СК». На клуб в 2020 году было выделено 912 миллионов тенге, сообщили на запрос редакции в Управлении физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области. При этом перед «Кызыл-Жар СК» стоит задача занять место не ниже восьмого.

Сейчас петропавловцы делят восьмую-девятую строчку с «Таразом». У обоих по 20 очков. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.

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