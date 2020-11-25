Больше, чем у конкурента. Как «Окжетпес» с бюджетом в 1,5 миллиарда тенге вылетел в первую лигу
Кокшетаусцы провалили нынешний сезон.
Кокшетаусцы провалили нынешний сезон.
Кокшетауский «Окжетпес» не сумел решить задачу в КПЛ-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом бюджет вылетевшего в первую лигу клуба оказался гораздо солиднее по сравнению с ближайшими конкурентами.
Как сообщили ранее на запрос редакции в Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области, бюджет основной команды ФК «Окжетпес» на 2020 год составляет один миллиард 526 миллионов 600 тысяч тенге. Клуб должен был достойно выступить в
К слову, бюджет кокшетаусцев оказался практически на полмиллиарда тенге больше, чем у новичка КПЛ «Каспия», который пока занимает предпоследнюю, десятую строчку в турнирной таблице и гарантировал себе участие в
Еще меньше бюджет у другого новичка КПЛ петропавловского «Кызыл-Жар СК». На клуб в 2020 году было выделено 912 миллионов тенге, сообщили на запрос редакции в Управлении физической культуры и спорта акимата
Сейчас петропавловцы делят