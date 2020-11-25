Казахстанский футболист из белорусского клуба получил заманчивое предложение в Европе

Сам Васильев считает приоритетом для себя дальнейшие выступления в Европе, несмотря на то, что попал в поле зрения «Астаны».

Также главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский заявил, что его клуб пристально следит за игрой полузащитника «Руха».

Васильев принадлежит «Динамо-Бресту», в составе которого в прошлом году стал чемпионом Беларуси, однако в этом сезоне выступает за «Рух» в рамках арендного соглашения. В сезоне 2020 года на его счету восемь голов и семь голевых передач.