Умер Диего Марадона

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В начале ноября Диего Марадона был госпитализирован для медобследования, позже стало известно, что у него обнаружили субдуральную гематому. Врачи сделали футболисту операцию на мозге. 12 ноября его выписали из больницы. Врачи называли операцию обычной и отмечали, что футболист находится в сознании.

Как пишет издание Ole, футболиста случился сердечный приступ. К его дому приехали несколько скорых, но футболиста не удалось спасти.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный траур в стране в связи со смертью футболиста Диего Марадоны, сообщает El Tiempo.

Диего Марадона — один из лучших футболистов XX века. Кроме аргентинских клубов, он выступал в составе итальянских «Наполи» и «Севильи», а также в испанской «Барселоне». Был победителем чемпионата и Кубка Италии, Кубка Испании и Кубка UEFA. За сборную Аргентины сыграл 113 матчей и забил 50 мячей. В 1986 году в составе сборной стал чемпионом мира по футболу.