«Абсолютный футбольный гений. Мы осиротели». Весь мир скорбит после смерти Марадоны
Реакция известных людей и команд на смерть легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны.
Реакция известных людей и команд на смерть легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны.
Пеле, легендарный бразильский футболист
— Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, но пока дай Бог сил членам семьи. Я надеюсь, что однажды мы сможем вместе поиграть в мяч в небе.
Йозеф Блаттер, бывший президент ФИФА
— Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трех последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист. Диего человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодежный чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу на сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола. У меня есть параллель с чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принес победу сборной. Забил тот незабываемый гол «рукой бога» в матче с англичанами. И теперь Бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего. Спасибо за все! («СЭ»)
Виталий Мутко, бывший президент РФС
— Могу только соболезнования выразить. Марадона неоднократно посещал Россию во время подготовки к чемпионату мира 2018 года. Он очень благосклонно относился к идее проведения мундиаля в нашей стране.
Великий и в мыслях, и в поступках, и в делах. Всегда восхищался им, как игроком. Диего — выдающийся футболист. Он мог в одиночку решать исход любого матча.
Недавно смотрел фильм про него, который сняли итальянцы. Там много очень трогательных моментов. Великая карьера. Правдивый и интересный фильм.
Яркая была личность, будет его не хватать. Жалко, когда такие легенды уходят.
Он был очень общительным, мы коммунициировали во время чемпионата мира. Интересный человек. Диего очень любил Россию. У него было хорошее отношение к стране, руководству нашего государства. Очень позитивно относился к нам. («СЭ»)
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России
— С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда («СЭ»).
Лионель Месси, капитан сборной Аргентины:
— Очень грустный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставил нас, но не ушел, потому что Диего вечен. Я люблю все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе, и я хотел бы выразить соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром.
Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии
— Сегодня я прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет бесконечное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут.
Гари Линекер, знаменитый форвард сборной Англии
— Марадона был с отрывом лучшим игроком своего поколения, и, возможно, лучшим игроком всех времен. После счастливой, но проблемной жизни он найдет
Аркадий Дворкович, бывший заместитель председателя правительства РФ
— Марадона восхищал меня в конце 80-х, и мне было безумно жаль, что он последовательно себя убивал в течение многих лет… Видел его в конце июня 2018 года на чемпионате мира в Москве. Это был великий игрок. («СЭ»).
Илья Геркус, бывший президент «Локомотива»
— У меня небольшие воспоминания о нем. Когда Марадона играл, я был еще совсем маленьким, да и в СССР чемпионат Италии не показывали. Он — икона Наполи, я видел фрески с его изображениями. Помню чемпионаты мира — абсолютно легендарный спортсмен. Он по сути в одиночку тащил сборную, для Неаполя он создал культ футбола. Это заслуживает огромного уважения. («СЭ»).
Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор
— Мы осиротели. Он абсолютный футбольный гений. Я видел его игру. Сравниться с ним может только Пеле, чью игру я, к сожалению, не видел. Марадона — богом поцелованный человек. И такая
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