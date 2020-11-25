«Абсолютный футбольный гений. Мы осиротели». Весь мир скорбит после смерти Марадоны

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

Пеле, легендарный бразильский футболист

— Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, но пока дай Бог сил членам семьи. Я надеюсь, что однажды мы сможем вместе поиграть в мяч в небе.

Йозеф Блаттер, бывший президент ФИФА

— Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трех последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист. Диего человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодежный чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу на сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола. У меня есть параллель с чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принес победу сборной. Забил тот незабываемый гол «рукой бога» в матче с англичанами. И теперь Бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего. Спасибо за все! («СЭ»)

Виталий Мутко, бывший президент РФС

— Могу только соболезнования выразить. Марадона неоднократно посещал Россию во время подготовки к чемпионату мира 2018 года. Он очень благосклонно относился к идее проведения мундиаля в нашей стране.

Великий и в мыслях, и в поступках, и в делах. Всегда восхищался им, как игроком. Диего — выдающийся футболист. Он мог в одиночку решать исход любого матча.

Недавно смотрел фильм про него, который сняли итальянцы. Там много очень трогательных моментов. Великая карьера. Правдивый и интересный фильм.

Яркая была личность, будет его не хватать. Жалко, когда такие легенды уходят.

Он был очень общительным, мы коммунициировали во время чемпионата мира. Интересный человек. Диего очень любил Россию. У него было хорошее отношение к стране, руководству нашего государства. Очень позитивно относился к нам. («СЭ»)

Диего Марадона: великие моменты <iframe width="913" height="514" src="https://www.youtube.com/embed/1wVho3I0NtU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="950" height="734" src="https://www.youtube.com/embed/-ccNkksrfls" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="950" height="534" src="https://www.youtube.com/embed/VmyssDtOiLM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="913" height="514" src="https://www.youtube.com/embed/s7ZjU-6iSwk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="950" height="534" src="https://www.youtube.com/embed/pBCBGWXiRGI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="913" height="514" src="https://www.youtube.com/embed/yHtKXlpH8kE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="913" height="514" src="https://www.youtube.com/embed/yr832e5KZQA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. <iframe width="913" height="514" src="https://www.youtube.com/embed/AUCWJ6PE__U" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

— С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда («СЭ»).

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины:

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIBeukIlowA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIBeukIlowA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIBeukIlowA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leo Messi (@leomessi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Очень грустный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставил нас, но не ушел, потому что Диего вечен. Я люблю все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе, и я хотел бы выразить соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром.

Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии

— Сегодня я прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет бесконечное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут.

Гари Линекер, знаменитый форвард сборной Англии

— Марадона был с отрывом лучшим игроком своего поколения, и, возможно, лучшим игроком всех времен. После счастливой, но проблемной жизни он найдет какое-то утешение в руках Господа.

Аркадий Дворкович, бывший заместитель председателя правительства РФ

— Марадона восхищал меня в конце 80-х, и мне было безумно жаль, что он последовательно себя убивал в течение многих лет… Видел его в конце июня 2018 года на чемпионате мира в Москве. Это был великий игрок. («СЭ»).

Илья Геркус, бывший президент «Локомотива»

— У меня небольшие воспоминания о нем. Когда Марадона играл, я был еще совсем маленьким, да и в СССР чемпионат Италии не показывали. Он — икона Наполи, я видел фрески с его изображениями. Помню чемпионаты мира — абсолютно легендарный спортсмен. Он по сути в одиночку тащил сборную, для Неаполя он создал культ футбола. Это заслуживает огромного уважения. («СЭ»).

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор

— Мы осиротели. Он абсолютный футбольный гений. Я видел его игру. Сравниться с ним может только Пеле, чью игру я, к сожалению, не видел. Марадона — богом поцелованный человек. И такая рок-н-ролльная жизнь — и дисквалификация за допинг, и наркотики. Не сберег он себя. Но в первую очередь мы его будем вспоминать как человека, у которого не только рука бога, но и все остальное от Всевышнего. Он гений. Я скорблю вместе с футбольным миром. Такие люди принадлежат всему миру. Никто из ныне играющих футболистов не смогут его затмить, он играл лучше, чем Месси и Роналду вместе взятые. («СЭ»).