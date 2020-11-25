Игрок в полях Господних: не стало Диего Марадоны
Великий футболист умер на 61-м году жизни.
Великий футболист умер на 61-м году жизни.
Сегодня, 25 ноября, футбольный мир потерял своего главного
Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в городе Ланус, в провинции
Марадону вносят в число гениальнейших футболистов всех времен. Многие сравнивают его с Пеле, и предпочтение отдают то одному, то другому. Это огромная потеря для всего мирового футбола. Могу только выразить свои соболезнования родным и близким. Марадона был менее публичным человеком, чем Пеле, поэтому я был знаком с ним поверхностно — встречались на мероприятиях ФИФА. Впервые я услышал о нем, когда в 1979 году наша сборная стала второй на молодежном чемпионате мира. В финале мы тогда проиграли аргентинцам, за которых и играл Марадона — мне много рассказывали про этого талантливого паренька. Самым же ярким моментом его карьеры, конечно, считаю гол в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года, когда он обыграл половину команды соперника.
Маленький Диего был так рад подарку, что заснул с ним в обнимку. Такую близость с мячом Марадона сохранил на протяжении всей карьеры. Даже в скоростных сольных проходах мяч как приклеенный держался у ног Диего, а техника обращения Марадоны с кожаной сферой надолго стала эталоном для многих следующих поколений.
Путёвку в большой футбол Марадоне открыл скаут и тренер «Аргентинос Хуниорс» Франсиско Корнехо, который был настолько впечатлён техникой Диего на просмотре, что позволил 10-летнему мальцу посещать тренировки взрослой команды. В молодёжной команде «Аргентинос Хуниорс» под названием «Лос Себольитас» и состоялись первые настоящие матчи будущей легенды.
Это был человек редчайшей харизмы и любви к футболу. Диего мог бы ещё пожить, но, с учётом, его образа жизни, истории с наркотиками, здоровье к 60 годам уже было подорвано. Это большая потеря для мирового футбола. Говорить про достижения Марадоны можно долго. Но я выделю эпизод, когда встречался с ним в 1994 году, работая в сборной Южной Кореи. Тогда мы играли товарищеский матч с Аргентиной, и Марадона приехал за неделю до игры. Он попросил создать ему особые условия для подготовки, выделить массажиста и тренера по физподготовке. Я смотрел со стороны, с каким фанатизмом Диего работал, и поражался этому. Он вёл себя свободно, с элементами бунтарства. Мог не прийти на встречу с главой правительства Кореи, мог, застряв в пробке, развернуться в обратную сторону и уехать. Но чего он точно никогда не пропускал — это
мастер-классыс детьми, которые организовывала корейская федерация футбола. К этому Марадона относился крайне ответственно. И подобного я никогда не забуду, сколько бы недостатков не было у человека в жизни за пределами поля. Талант и любовь к футболу искупают всё.
Современники отмечают, что уже тогда Диего отличался теми качествами, за которые его позже полюбят любители футбола во всём мире. Марадона без устали носился по полю, обыгрывая по пути соперников пачками, забивал множество мячей и предпочитал устоять на ногах после нарушений против него.
Незадолго до 16-летия Диего дебютировал в основном составе «Аргентинос Хуниорс» в матче против «Тальереса». Выйдя на замену за 10 минут до конца встречи Марадона сумел проявить себя и на фоне взрослых футболистов, сделав несколько проходов, ставших впоследствии его фирменными, и удостоился персональной опеки от защитников соперника.
Для меня была большая честь играть против Марадоны — как за сборную СССР против Аргентины, так и в чемпионате Италии. Трудно словами описать, какой культ вокруг него был в Неаполе, где он был лидером «Наполи» и привёл команду к лучшим её достижениям в истории. Впрочем, тут любые слова будут лишними — его величие уже давно признано всем миром. Очень обидно, что Марадона так рано ушёл из жизни.
Уже в следующем, 1977 году, Марадона удостоился и вызова в сборную Аргентины. Несмотря на всего 12 матчей в основном составе клуба, Сесар Менотти, тренировавший на тот момент национальную команду, разглядел в юном таланте нечто большее, чем просто дриблёра.
Однако уже тогда юный Диего отличался взрывным характером, который стал одной из причин непопадания Марадоны на чемпионат мира 1978 года, на котором Аргентина выиграла свой первый титул.
После подписания контракта с «Бока Хуниорс» в 1981 году, Диего, наконец, принёс семье долгожданный достаток. 21-летний футболист удостоился чести специального товарищеского матча между «Аргентинос Хуниорс» и своим новым клубом, в котором он провёл по тайму за каждую из команд и отличился за «Боку» с пенальти.
В первой же официальной встрече за «Бока Хуниорс» Марадона отличился дублем в ворота «Тальереса», против которого Диего выходил и в своём первом матче на взрослом уровне за «Хуниорс».
После чемпионата мира 1982 года, который сложился для Аргентины неудачно, Диего уже в статусе звезды поехал покорять Старый Свет. «Барселона», «Наполи», «Севилья» — таким был 11-летний путь Марадоны в европейском футболе, главной остановкой в котором был, несомненно, клуб из Неаполя, за который Марадона провёл 188 матчей, отличившись 81 раз.
Олег Романцев, заслуженный тренер РСФСР:
Ярчайших моментов у Марадоны полно. Выделю его супергол англичанам, когда он обыграл всю команду, включая вратаря, и забил гол. А так запомнился как весёлый и добрый парень, как мне говорили, хотя лично я не был с ним знаком. На поле же Марадона был истинным спортсменом, обычным мужиком. Не падал при первом прикосновении, не держался за ноги, не кричал на весь стадион. Поэтому, чтобы его свалить, надо было применить действительно грубый приём. Когда у него не было мяча, не ощущалось, что это
Что касается моих встреч с Марадоной на поле, то, когда я играл против него, он ещё был молодым. Но уже тогда о нём говорили как о великом. И было видно это. Он уже был Марадоной. Тренеры соперников всегда говорили: «Сможем справиться с Марадоной — будет шанс выиграть». Я тоже так говорил, когда тренировал, и наш «Спартак» играл с его «Наполи». Банальная фраза, но точно отображает ситуацию.
Такие, как Марадона, — люди столетия. Они за век появляются два или три раза. Но всё равно будут ещё великие спортсмены. Появился же в лёгкой атлетике Усэйн Болт.
Одной из главнейших вех в карьере Диего стал чемпионат мира 1986 года. Четвертьфинал с Англией подарил миру «руку бога», а также один из лучших голов столетия, перед которым Марадона последовательно обыграл шестерых английских футболистов.
Затем карьера Марадоны пошла на спад, что не в последнюю очередь было связано со сложностями в испытаниях «медными трубами». В 1991 году после матча чемпионата Италии против «Бари» в анализах Марадоны были обнаружены запрещённые вещества, который стали причиной беспрецедентной 15-тимесячной дисквалификации, после которой мир уже не увидел прежнего Диего на футбольном поле. Его блеск как будто потускнел от пыли.
Тем не менее, Марадона успел сыграть на чемпионате мира 1994 года и отличиться в матче против Греции. Этот гол стал для великого аргентинца последним на мировых первенствах. После матча с Нигерией тест на допинг привёл ко второй длительной дисквалификации Марадоны.
Тренерская карьера Марадоны не могла по определению быть спокойной. Буйный нрав Диего и его острые высказывания привели его к отлучению от футбола и в качестве тренера. Организм аргентинца также давал сбои, ослабленный не самым здоровым образом жизни. Диего несколько раз попадал в больницы с сердечными приступами.
Очень неожиданно. Очень рано. Скорбим. Это великий спортсмен, великий футболист. И отношение к нему всегда такое было. Игра Диего запомнилась. Великий талант, сильный лидер, который мог вести за собой и клуб, и сборную. Для Аргентины он самый великий.
Для огромного количества футбольных болельщиков, особенно на родине и в Неаполе, Диего стал кумиром, символом того, как простой паренёк из рабочего класса смог добиться всего. Популярность Марадоны была увековечена в песнях, театральных постановках и фильмах. И все это было при жизни.
После дебюта во взрослом футболе за «Аргентинос Хуниорс» Диего заявил в послематчевом интервью: «Сегодня я коснулся руками неба». Сегодня, 25 ноября 2020 года, великий футболист коснулся его снова, и навсегда.
Descansa en paz, el Rey!