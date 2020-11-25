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25 ноября, источник: Sport24

«Путин — феномен, а Трамп — герой комикса». Что Марадона говорил о России и русских

Диего очень любил Россию.

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В среду не стало легендарного аргентинца Диего Марадоны. У 60-летнего экс-форварда «Наполи» остановилось сердце.

В жизни Марадоны Россия занимала особое место. Диего любил нашу страну. И с особым трепетом относился к президенту РФ Владимиру Путину. Впервые об этом он рассказал летом 2017 года, когда приезжал в Россию на Кубок Конфедераций.

«Встреча с Путиным? Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он — мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин», — сказал Диего.

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Долгожданная встреча состоялась спустя полгода, когда Марадона посетил жеребьевку чемпионата мира. Тогда аргентинская легенда и российский президент выпили шампанского.

И, конечно, сделали селфи, которое Марадона подписал словом «восторг».

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Но вернемся снова на полгода назад в лето 2017-го. Тогда автор самого скандального гола в истории чемпионатов мира говорил о Путине в восторженных тонах:

«Путин — феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин — это человек, который может принести мир многим на этой планете. О Трампе мне тяжело говорить как о политике. Я не вижу его в этой роли. Для меня он, скорее, герой комикса или мультфильма. Каждый раз, когда я вижу его по телевизору, переключаю канал».

Готов ли я возглавить сборную России? Так я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы.

Задумывался о получении российского гражданства. И даже выходил на лед в форме сборной России.

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Российскую сборную Марадона, конечно, не возглавил. Но во время чемпионата мира 2018 года за нее переживал. И лестно о ней отзывался.

«Сборная России сделала больше, чем от нее ожидали. До ЧМ она могла проиграть любой команде. Но у нее получилось выбить бывших чемпионов мира, сборную Испании. Игроки старались, выложились по полной. У них не было ни Неймара, ни Роналдинью, ни Азара, но они справились. Говорили, что русские очень много бегают, потому что пользуются допингом. Но в этом было их преимущество: бежать, бежать и бежать. Поэтому все эти разговоры про допинг… Я сказал: давайте заниматься серьезной работой», — говорил Марадона.

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Также Диего отмечал организацию турнира: «Организация была великолепной. Были учтены все детали. Имелись люди, которые хотели нанести вред ЧМ. Но Путин отлично подготовился к чемпионату и сделал так, чтобы служба безопасности работала четко и болельщики без проблем могли ходить на стадионы».

В последний раз Марадона высказывался о России в октябре нынешнего года. Повод — пандемия коронавируса. Аргентинец был уверен, что именно Россия остановит смертельный вирус. «Я доверяю Путину. Уверен, скоро у вас появится вакцина, потому что пандемия больше не может продолжаться», — сказал он.

А спустя несколько недель Диего не стало…

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