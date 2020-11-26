Сын Марадоны в реанимации из-за коронавируса

По словам Палмери, известный представитель «желтой» прессы позвонил ему в больницу, чтобы получить комментарий. Именно так он узнал о смерти отца. Журналист призвал оставить Марадону-младшего в покое.

Ранее стало известно, что Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет. Его 34-летний сын Диего Армандо Марадона Синагра — гражданин Италии, играл за итальянские клубы низших дивизионов, а затем начал выступать в пляжном футболе, где играл в том числе за сборную Италии.