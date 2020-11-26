В «Кайсаре» случился новый конфликт. На этот раз между главным тренером и капитаном
Команда в итоге проиграла «Астане».
Команда в итоге проиграла «Астане».
У главного тренера кызылординского «Кайсара» Стойчо Младенова вновь разгорелся конфликт с некоторыми подопечными, сообщает
Участники матча 20-го тура КПЛ между «Кайсаром» и «Астаной» стали свидетелями разногласий между капитаном «волков» Асхатом Тагыбергеном и наставником команды.
Предметом спора стало несогласие футболистов с составом, который Младенов выставил на игру. В частности, некоторые игроки не попали в заявку на игру, хотя не имели повреждений.
Младенов, как и его помощники, резко высказались в адрес Тагыбергена, одного из лучших футболистов команды в уходящем сезоне. «Кайсар» в итоге проиграл «Астане» со счетом 1:3, допустив целый ряд результативных ошибок.
Ранее Младенов был замечен в конфликте с другими казахстанцами, среди которых Елдос Ахметов, Нурымжан Салайдин и Куаныш Калмуратов. Двое из них досрочно покинули коллектив.