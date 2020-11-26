В «Кайсаре» случился новый конфликт. На этот раз между главным тренером и капитаном

У главного тренера кызылординского «Кайсара» Стойчо Младенова вновь разгорелся конфликт с некоторыми подопечными, сообщает Meta-ratings. kz.

Участники матча 20-го тура КПЛ между «Кайсаром» и «Астаной» стали свидетелями разногласий между капитаном «волков» Асхатом Тагыбергеном и наставником команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2671a0d07edbe92267d7" data-vnd="2671a0d07edbe92267d7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2671a0d07edbe92267d7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Предметом спора стало несогласие футболистов с составом, который Младенов выставил на игру. В частности, некоторые игроки не попали в заявку на игру, хотя не имели повреждений.

Младенов, как и его помощники, резко высказались в адрес Тагыбергена, одного из лучших футболистов команды в уходящем сезоне. «Кайсар» в итоге проиграл «Астане» со счетом 1:3, допустив целый ряд результативных ошибок.