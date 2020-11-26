«Кайрат» решил отметить чемпионство банкетом с участием Тимощука и Аршавина
Также пригласили «Красаву».
Также пригласили «Красаву».
Бывшие игроки «Кайрата» Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин, а также известный футбольный блогер «КраСава» Евгений Савин прибудут на банкет в честь завоевания чемпионства алматинским клубом, сообщает KazFootball.kz.
«Заеду ли в “Кайрат”? Да, меня позвали на банкет 27 ноября. Возможно, приеду в Алматы. Вроде бы даже Аршавин с Тимощуком приедут, так что посмотрим», — сказал Савин в своем Instagram.
Напомним, «Кайрат» досрочно выиграл чемпионат Казахстана сезона-2020. Для алматинского клуба это чемпионство стало первым за 16 лет.