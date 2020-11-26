«Астана», «Ордабасы» и «Шахтер». Кому достанется «бронза» КПЛ-2020?

Оставшиеся матчи — против «Тараза» и «Шахтера».
Костанайцы уверенно занимают вторую строчку и от серебряных наград их отделяет одна победа. Но исключать худший для них сценарий нельзя. Поражения в двух оставшихся матчах, наряду с таким же количеством побед «Астаны», отбросят «Тобол» на третью строчку. Из всех перечисленных команд только для «Тобола» подобный исход может рассматриваться в качестве провала.
Оставшиеся матчи — против «Жетысу» и «Кызыл-Жар СК».
«Астана» способна побороться за «серебро». Но здесь не все зависит от столичного клуба — нужно уповать и на катастрофичный сценарий для «Тобола». А вот в борьбе за бронзовые медали астанчане на фоне преследователей выглядят фаворитами. Для решения этой задачи команде Андрея Тихонова достаточно в 21-м туре обыграть «Жетысу» и стать недосягаемой для конкурентов.
Оставшийся матч — против «Окжетпеса»
Самая невыгодная диспозиция в борьбе за третье место у «Ордабасы», который располагается на четвертом месте. Шымкентцы растеряли много очков и им осталось сыграть один матч, в котором победы может быть мало. Обойти «Астану» они могут только благодаря двум поражениям столичного клуба. При этом южанам еще нужно ждать осечек «Шахтера» и «Жетысу».
Оставшиеся матчи — против «Каспия» и «Тобола».
Карагандинцы оказались в числе соискателей на бронзовые награды. «Горняки» занимают пятое место. По потерянным очкам они обходят «Ордабасы». Помимо собственных побед им нужно рассчитывать на то, что «Астана» потерпит два поражения.
Оставшиеся матчи — против «Астаны» и «Каспия».
«Жетысу» имеет крайне мизерные шансы на «бронзу». Талдыкорганцам для этого недостаточно будет обыграть в очной встрече «Астану», а затем «Каспий». Им также следует уповать на второе поражение «Астаны», а также на провал в оставшихся турах «Ордабасы» и «Шахтера».
Напомним, в премьер-лиге осталось провести два тура. Чемпионом Казахстана досрочно стал «Кайрат», а «Окжетпес» вылетел в первую лигу. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.