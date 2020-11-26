«Астана», «Ордабасы» и «Шахтер». Кому достанется «бронза» КПЛ-2020?

«Тобол» (35 очков)

Оставшиеся матчи — против «Тараза» и «Шахтера».

Костанайцы уверенно занимают вторую строчку и от серебряных наград их отделяет одна победа. Но исключать худший для них сценарий нельзя. Поражения в двух оставшихся матчах, наряду с таким же количеством побед «Астаны», отбросят «Тобол» на третью строчку. Из всех перечисленных команд только для «Тобола» подобный исход может рассматриваться в качестве провала.

«Астана» (30 очков)

Оставшиеся матчи — против «Жетысу» и «Кызыл-Жар СК».

«Астана» способна побороться за «серебро». Но здесь не все зависит от столичного клуба — нужно уповать и на катастрофичный сценарий для «Тобола». А вот в борьбе за бронзовые медали астанчане на фоне преследователей выглядят фаворитами. Для решения этой задачи команде Андрея Тихонова достаточно в 21-м туре обыграть «Жетысу» и стать недосягаемой для конкурентов.

«Ордабасы» (28 очков)

Оставшийся матч — против «Окжетпеса»

Самая невыгодная диспозиция в борьбе за третье место у «Ордабасы», который располагается на четвертом месте. Шымкентцы растеряли много очков и им осталось сыграть один матч, в котором победы может быть мало. Обойти «Астану» они могут только благодаря двум поражениям столичного клуба. При этом южанам еще нужно ждать осечек «Шахтера» и «Жетысу».

«Шахтер» (26 очков)

Оставшиеся матчи — против «Каспия» и «Тобола».

Карагандинцы оказались в числе соискателей на бронзовые награды. «Горняки» занимают пятое место. По потерянным очкам они обходят «Ордабасы». Помимо собственных побед им нужно рассчитывать на то, что «Астана» потерпит два поражения.

«Жетысу» (25 очков)

Оставшиеся матчи — против «Астаны» и «Каспия».

«Жетысу» имеет крайне мизерные шансы на «бронзу». Талдыкорганцам для этого недостаточно будет обыграть в очной встрече «Астану», а затем «Каспий». Им также следует уповать на второе поражение «Астаны», а также на провал в оставшихся турах «Ордабасы» и «Шахтера».