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21:42 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ отреагировал на уход тренера и назвал его преемника на последний матч в сезоне

Футбольный клуб «Кайсар» последний матч в чемпионате Казахстана с «Кызыл-Жар СК» проведет под руководством Каната Шеримбетова. Об этом сообщила пресс-служба «волков».

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«В связи с обострением мировой обстановки в Болгарии будут приостановлены зарубежные полеты. Из-за сложившейся ситуации главный тренер Стойчо Младенов был вынужден покинуть команду. Теперь тренер-аналитик клуба Канат Шеримбетов будет выступать в качестве главного тренера в матче с «Кызыл-Жар СК», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что матч «Кайсар» — «Кызыл-Жар СК» состоится 27 ноября.

Ранее свой вынужденный уход из команды прокомментировал Стойчо Младенов.

63-летний болгарин находился у руля «Кайсара» четыре года. Вместе с командой он завоевал Кубок страны в 2019 году, а в этом дебютировал в Лиге Европы, где во втором отборочном раунде уступил кипрскому АПОЭЛу (1:4).

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