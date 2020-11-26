Клуб КПЛ отреагировал на уход тренера и назвал его преемника на последний матч в сезоне
Футбольный клуб «Кайсар» последний матч в чемпионате Казахстана с «Кызыл-Жар СК» проведет под руководством Каната Шеримбетова. Об этом сообщила
Футбольный клуб «Кайсар» последний матч в чемпионате Казахстана с «Кызыл-Жар СК» проведет под руководством Каната Шеримбетова. Об этом сообщила
«В связи с обострением мировой обстановки в Болгарии будут приостановлены зарубежные полеты.
Отметим, что матч «Кайсар» — «Кызыл-Жар СК» состоится 27 ноября.
Ранее свой вынужденный уход из команды прокомментировал Стойчо Младенов.
63-летний болгарин находился у руля «Кайсара» четыре года. Вместе с командой он завоевал Кубок страны в 2019 году, а в этом дебютировал в Лиге Европы, где во втором отборочном раунде уступил кипрскому АПОЭЛу (1:4).