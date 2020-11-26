Клуб КПЛ отреагировал на уход тренера и назвал его преемника на последний матч в сезоне

«В связи с обострением мировой обстановки в Болгарии будут приостановлены зарубежные полеты. Из-за сложившейся ситуации главный тренер Стойчо Младенов был вынужден покинуть команду. Теперь тренер-аналитик клуба Канат Шеримбетов будет выступать в качестве главного тренера в матче с «Кызыл-Жар СК», — говорится в сообщении клуба.

63-летний болгарин находился у руля «Кайсара» четыре года. Вместе с командой он завоевал Кубок страны в 2019 году, а в этом дебютировал в Лиге Европы, где во втором отборочном раунде уступил кипрскому АПОЭЛу (1:4).