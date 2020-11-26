Семь кварталов слез. Как Буэнос-Айрес, Неаполь и весь мир прощались с Диего Марадоной

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Прошлой ночью на стадионе «Бока Хуниорс» свет не погасили только в одном месте — ложе Диего Марадоны. А наутро во всем мире вышли газеты, первые полосы которых были посвящены ушедшей легенде.

Бог, прощание, вечность — ключевые слова, которые использовали СМИ, чтобы сообщить о смерти Диего. Аргентинская газета Ol? вышла с заголовком «1960 — вечность». Первая дата — год рождения Марадоны, который на обложке газеты с упоением целует трофей чемпионата мира. «Бог умер», — провозгласила французская L'?quipe, делая отсылку к Фридриху Ницше. Внутри — 20 страниц о Марадоне.

Французы из общественно-политической газеты Lib? ration вынесли на первую полосу заголовок «Небесный» (сборную Аргентины называют «небесно-голубыми»), посвятив футболисту пять страниц.

Испанская Mundo Deportivo вышла с заголовком «AD10S» и изображением молодого Марадоны: «прощай» и номер 10, под которым выступал легендарный аргентинец.

Каталонцы из El Periodico также попрощались с Марадоной, но сделали другой акцент в слове «aDios». Dios переводится как «Бог».

Англичане, естественно, припомнили Марадоне тот самый гол рукой на чемпионате мира в Мексике. Газета Daily Mirror поместила на первую полосу слова «Он в руках Бога».

О Марадоне писали по всему миру: и в Саудовской Аравии («Футбол потерял рассудок»), и в Португалии («Последний финт»), и в Уругвае («На какую планету ты отправился?»). Везде. Потому что Марадона — «Гений».

Итальянская La Gazzetta dello Sport поместила на первую полосу фото Диего с цитатой из песни фанатов «Наполи»: «Я видел Марадону». Эти слова звучала весь день около стадиона в Неаполе, который теперь носит имя Марадоны. Он перевернул ход истории итальянского футбола, фактически в одиночку приведя «Наполи» к чемпионству, и теперь во многих домах место иконы занимает старая фотография Марадоны в голубой футболке.

Прощание в Буэнос-Айресе началось на следующее утро после смерти. Тело Марадоны доставили в президентский дворец «Каса Росада». Последний раз здесь так прощались с президентом Нестором Киршнером десять лет назад. Гроб с телом Диего покрыли аргентинским флагом, а сверху положили полосатую бело-голубую футболку с десятым номером.

Ожидалось, что проститься с Диего придут около миллиона человек. Но, чтобы зайти внутрь утром, нужно было занять очередь вечером накануне и провести на улице всю ночь.

Спустя час после того, как началась церемония, некоторые болельщики начали прорываться через толпу и ограждения, нарушая процессию.

Из-за этого возникли отдельные стычки с полицией. До глобальных беспорядков не дошло, ситуацию удалось взять под контроль.

Прибыл проститься с героем нации и президент Аргентины Альберто Фернандес. Он оставил на гробе футболку «Архентинос Хуниорс» — воспитанником этого клуба являлся Диего. Сразу после смерти Марадоны в стране был объявлен трехдневный траур.

Люди в Буэнос-Айресе не сдерживали слез, стоя на тридцатиградусной жаре в ожидании прощания с Марадоной. Огромная очередь длиною в семь кварталов выросла мгновенно, и в ней обнимались даже болельщики «Боки» и «Ривера».