Семь кварталов слез. Как Буэнос-Айрес, Неаполь и весь мир прощались с Диего Марадоной
Планета скорбит по великому футболисту.
Планета скорбит по великому футболисту.
Прошлой ночью на стадионе «Бока Хуниорс» свет не погасили только в одном месте — ложе Диего Марадоны. А наутро во всем мире вышли газеты, первые полосы которых были посвящены ушедшей легенде.
Бог, прощание, вечность — ключевые слова, которые использовали СМИ, чтобы сообщить о смерти Диего. Аргентинская газета Ol? вышла с заголовком «1960 — вечность». Первая дата — год рождения Марадоны, который на обложке газеты с упоением целует трофей чемпионата мира. «Бог умер», — провозгласила французская L'?quipe, делая отсылку к Фридриху Ницше. Внутри — 20 страниц о Марадоне.
Французы из
Испанская Mundo Deportivo вышла с заголовком «AD10S» и изображением молодого Марадоны: «прощай» и номер 10, под которым выступал легендарный аргентинец.
Каталонцы из El Periodico также попрощались с Марадоной, но сделали другой акцент в слове «aDios». Dios переводится как «Бог».
Англичане, естественно, припомнили Марадоне тот самый гол рукой на чемпионате мира в Мексике. Газета Daily Mirror поместила на первую полосу слова «Он в руках Бога».
О Марадоне писали по всему миру: и в Саудовской Аравии («Футбол потерял рассудок»), и в Португалии («Последний финт»), и в Уругвае («На какую планету ты отправился?»). Везде. Потому что Марадона — «Гений».
Итальянская La Gazzetta dello Sport поместила на первую полосу фото Диего с цитатой из песни фанатов «Наполи»: «Я видел Марадону». Эти слова звучала весь день около стадиона в Неаполе, который теперь носит имя Марадоны. Он перевернул ход истории итальянского футбола, фактически в одиночку приведя «Наполи» к чемпионству, и теперь во многих домах место иконы занимает старая фотография Марадоны в голубой футболке.
Прощание в
Ожидалось, что проститься с Диего придут около миллиона человек. Но, чтобы зайти внутрь утром, нужно было занять очередь вечером накануне и провести на улице всю ночь.
Спустя час после того, как началась церемония, некоторые болельщики начали прорываться через толпу и ограждения, нарушая процессию.
Прибыл проститься с героем нации и президент Аргентины Альберто Фернандес. Он оставил на гробе футболку «Архентинос Хуниорс» — воспитанником этого клуба являлся Диего. Сразу после смерти Марадоны в стране был объявлен трехдневный траур.
Люди в
Так Марадона снова сделал невозможное, совместив несовместимое.