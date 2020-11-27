Церемонию прощания с Марадоной досрочно прекратили из-за беспорядков

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Церемония началась в 6:00 (12:00 мск). Первоначально предполагалось, что она завершится в 16:00 (22:00 мск), но из-за большого наплыва посетителей власти решили продлить мероприятия до 19:00 (01:00 мск).

Однако в 15:55 власти неожиданно прекратили пускать людей к месту пребывания гроба с легендой футбола. По данным Infobae, такое решение было принято семьей умершего из-за массовых беспорядков и невозможности силовиков контролировать людей, беспрепятственно перелазивших через заборы президентской резиденции в попытках пробраться к гробу Марадоны.

В итоге тело было вывезено на катафалке на кладбище Джардин в Белла-Виста, в 20 км от Буэнос-Айреса. Благодаря правоохранительным органам катафалку удалось выехать из окружения толпы, которая была недовольна досрочным завершением церемонии. На протяжении всего пути автомобиль ехал вдоль вереницы людей.

В ходе мероприятия пришедшие не раз пытались прорваться к резиденции, минуя кордоны и очереди. Из-за этого возникали столкновения с правоохранительными органами. Военным пришлось применить резиновые пули, водяные пушки и дымовые шашки для усмирения собравшихся. В результате массовых беспорядков десятки человек получили повреждения, число задержанных не сообщается.