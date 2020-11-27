Церемонию прощания с Марадоной досрочно прекратили из-за беспорядков
Тело Диего Марадоны было вывезено из президентской резиденции в
Тело Диего Марадоны было вывезено из президентской резиденции в
Церемония началась в 6:00 (12:00 мск). Первоначально предполагалось, что она завершится в 16:00 (22:00 мск), но
Однако в 15:55 власти неожиданно прекратили пускать людей к месту пребывания гроба с легендой футбола. По данным Infobae, такое решение было принято семьей умершего
В итоге тело было вывезено на катафалке на кладбище Джардин в
В ходе мероприятия пришедшие не раз пытались прорваться к резиденции, минуя кордоны и очереди.
Диего Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет от остановки сердца.