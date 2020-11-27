Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Леванте
Футбол. Еврокубки
26.11
Тоттенхэм Хотспур
Лудогорец
40
Футбол. Еврокубки
26.11
АЗ
Реал Сосьедад
00
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
15:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» победила «Жетысу» и сохранила шансы завоевать «серебро» КПЛ

Но при этом нужен катастрофический результат у «Тобола».

Наверх
Источник: Reuters

«Астана» одержала победу над «Жетысу» в матче предпоследнего 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Автором первого гола во встрече стал белорусский защитник талдыкорганцев Андрей Залеский, отличившийся на четвертой минуте.

Футболисты «Астаны» отыгрались во втором тайме. Сначала на 61-й минуте счет сравнял ховартский полузащитник Марин Томасов. А затем на 81-й победный гол забил форвард сборной Кипра Пиерос Сотириу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Набрав три очка, «Астана» сохранила шансы завоевать «серебро» КПЛ. Для этого команде надо выиграть и последний матч сезона. При этом чтобы «Тобол» проиграл две свои оставшиеся встречи, первая из которых пройдет сегодня и начнется в 18:00 по столичному времени.

Напомним, «Астана» была чемпионом КПЛ предыдущие шесть сезонов. Но в этом году «золото» впервые за 16 лет взял алматинский «Кайрат».

Читайте также
Разгром от капитана и молодые претенденты. Определились медалисты чемпионата Казахстана по боксу
Первое место «Милана» - не случайность. Златан - феномен
Тайсону запрещали нокаутировать Джонса. Запрет снят, Рой в беде
Моуринью зарубится с Лэмпардом и другие: Топ-5 ставок выходных
Почему фигуристки РФ выиграют от поднятия минимального возраста
Мэйуэзер вновь стал рекордсменом по числу побед без поражений
Грустная таблица коэффициентов УЕФА. У РФ между плохо и ужасно
Экс-футболист сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь