«Астана» победила «Жетысу» и сохранила шансы завоевать «серебро» КПЛ

«Астана» одержала победу над «Жетысу» в матче предпоследнего 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Автором первого гола во встрече стал белорусский защитник талдыкорганцев Андрей Залеский, отличившийся на четвертой минуте.

Футболисты «Астаны» отыгрались во втором тайме. Сначала на 61-й минуте счет сравнял ховартский полузащитник Марин Томасов. А затем на 81-й победный гол забил форвард сборной Кипра Пиерос Сотириу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YRruo3XZFLc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Набрав три очка, «Астана» сохранила шансы завоевать «серебро» КПЛ. Для этого команде надо выиграть и последний матч сезона. При этом чтобы «Тобол» проиграл две свои оставшиеся встречи, первая из которых пройдет сегодня и начнется в 18:00 по столичному времени.