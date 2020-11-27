«Астана» победила «Жетысу» и сохранила шансы завоевать «серебро» КПЛ
Но при этом нужен катастрофический результат у «Тобола».
Но при этом нужен катастрофический результат у «Тобола».
«Астана» одержала победу над «Жетысу» в матче предпоследнего 21-го тура футбольной
Автором первого гола во встрече стал белорусский защитник талдыкорганцев Андрей Залеский, отличившийся на четвертой минуте.
Футболисты «Астаны» отыгрались во втором тайме. Сначала на 61-й минуте счет сравнял ховартский полузащитник Марин Томасов. А затем на 81-й победный гол забил форвард сборной Кипра Пиерос Сотириу.
Набрав три очка, «Астана» сохранила шансы завоевать «серебро» КПЛ. Для этого команде надо выиграть и последний матч сезона. При этом чтобы «Тобол» проиграл две свои оставшиеся встречи, первая из которых пройдет сегодня и начнется в 18:00 по столичному времени.
Напомним, «Астана» была чемпионом КПЛ предыдущие шесть сезонов. Но в этом году «золото» впервые за 16 лет взял алматинский «Кайрат».