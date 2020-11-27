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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Гол игрока «Каспия» признан лучшим в 20-м туре КПЛ-2020

Подведены итоги очередного тура.

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Гол игрока «Каспия» Армана Нусипа в ворота «Тараза» признан лучшим в 20-м туре казахстанской премьер-лиги-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Атакующий полузащитник актаусцев отличился в матче с «Таразом» в компенсированное к первому тайму время. Его гол стал единственным и соответственно победным в этой встрече. Болельщики отдали за это взятие ворот 34 процента голосов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На втором месте по итогам голосования расположился Марин Томасов из «Астаны». Хорват набрал 31 процент. Третью позицию занял Жереми Манзорро из «Тобола». На счету француза 19 процентов голосов. Еще один игрок костанайцев Султан Абилгазы набрал девять процентов. Замкнул топ-5 данного голосования португалец Педро Эуженио. На счету футболиста «Жетысу» семь процентов.

Команда
Каспий

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски («Кайрат») — гол в ворота «Тараза»;
Второй тур. Карлос Фонсека («Иртыш») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;
Третий тур. Думан Нарзилдаев («Кайсар») — гол в ворота «Тараза»;
Четвертый тур. Серикжан Мужиков («Тобол») — гол в ворота «Астаны»;
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;
Шестой тур. Айбол Абикен («Кайрат») — гол в ворота «Астаны»;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Тобола»;
Восьмой тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Астаны»;
Девятый тур. Айдос Таттыбаев («Шахтер») — гол в ворота «Астаны»;
Десятый тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;
Одиннадцатый тур. Небойша Косович («Кайрат») — гол в ворота «Окжетпеса»;
Двенадцатый тур. Вагнер Лав («Кайрат») — гол в ворота «Шахтера»;
Тринадцатый тур. Данияр Усенов («Кайрат») — гол в ворота «Жетысу»;
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов («Каспий») — гол в ворота «Кайрата»;
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;
Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов («Кайрат») — гол в ворота «Астаны»;
Семнадцатый тур. Милан Стоянович («Окжетпес») — гол в ворота «Шахтера»;
Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер («Кайрат») — гол в ворота «Кайсара»;
Девятнадцатый тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Ордабасы».

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