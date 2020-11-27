«Шахтер» разгромил «Каспий» и вытеснил «Ордабасы» из зоны еврокубков
Со второго по четвертое места КПЛ между командами идет жесткая борьба.
Со второго по четвертое места КПЛ между командами идет жесткая борьба.
ФК «Шахтер» одержал победу над «Каспием» в матче 21-го тура футбольной
Три гола были забиты футболистами «Шахтера» в первом тайме. Сначала на 18-й минуте счет открыл российский полузащитник Арсен Хубулов.
На 27-й минуте закрепил успех «горняков» казахстанский форвард Айдос Таттыбаев.
На 38-й минуте Хубулов оформил дубль.
Точка во встрече была поставлена на 89-й минуте. Четвертый гол в ворота актауской команды забил вышедший на замену казахстанский полузащитник
Набрав три очка, «Шахтер» поднялся с пятого места турнирной таблицы на четвертое, вытеснив из зоны еврокубков шымкентский «Ордабасы».
Напомним, по итогам сезона-2020 КПЛ покинет кокшетауский «Окжетпес». «Золото» досрочно завоевал «Кайрат». «Астана» и «Тобол» ведут борьбу за «серебро». Также пока пока не определен обладатель «бронзы».