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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» разгромил «Каспий» и вытеснил «Ордабасы» из зоны еврокубков

Со второго по четвертое места КПЛ между командами идет жесткая борьба.

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ФК «Шахтер» одержал победу над «Каспием» в матче 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу карагандинского клуба.

Команда
Шахтер Кг

Три гола были забиты футболистами «Шахтера» в первом тайме. Сначала на 18-й минуте счет открыл российский полузащитник Арсен Хубулов.

На 27-й минуте закрепил успех «горняков» казахстанский форвард Айдос Таттыбаев.

На 38-й минуте Хубулов оформил дубль.

Точка во встрече была поставлена на 89-й минуте. Четвертый гол в ворота актауской команды забил вышедший на замену казахстанский полузащитник Жан-Али Пайруз.

Набрав три очка, «Шахтер» поднялся с пятого места турнирной таблицы на четвертое, вытеснив из зоны еврокубков шымкентский «Ордабасы».

Напомним, по итогам сезона-2020 КПЛ покинет кокшетауский «Окжетпес». «Золото» досрочно завоевал «Кайрат». «Астана» и «Тобол» ведут борьбу за «серебро». Также пока пока не определен обладатель «бронзы».

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