«Шахтер» разгромил «Каспий» и вытеснил «Ордабасы» из зоны еврокубков

ФК «Шахтер» одержал победу над «Каспием» в матче 21-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу карагандинского клуба.

Команда Шахтер Кг

Три гола были забиты футболистами «Шахтера» в первом тайме. Сначала на 18-й минуте счет открыл российский полузащитник Арсен Хубулов.

На 27-й минуте закрепил успех «горняков» казахстанский форвард Айдос Таттыбаев.

На 38-й минуте Хубулов оформил дубль.

Точка во встрече была поставлена на 89-й минуте. Четвертый гол в ворота актауской команды забил вышедший на замену казахстанский полузащитник Жан-Али Пайруз.

Набрав три очка, «Шахтер» поднялся с пятого места турнирной таблицы на четвертое, вытеснив из зоны еврокубков шымкентский «Ордабасы».