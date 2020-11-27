«Кайсар» с новым тренером проиграл в последнем матче КПЛ
В активе «волков» 24 очка.
В активе «волков» 24 очка.
«Кайсар» уступил «Кызыл-Жар СК» в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Талгаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.
Первыми успеха добились петропавловцы — на 20-й минуте Максим Скорых убежал один к воротам и не оставил никаких шансов Нуримжану Салайдину. Кызылординцы ответили точным ударом Елжаса Алтынбекова на 44-й минуте.
После перерыва, на 79-й минуте, защитник молодежной сборной Казахстана Алибек Касым принес победу «Кызыл-Жар СК».
Для «Кайсара» это был последний матч в чемпионате, тогда как «Кызыл-Жар СК» заключительную игру в сезоне проведет с «Астаной» 30 ноября.
После этой встречи «волки» с 24 очками расположились на седьмом месте, а североказахстанцы, набрав 23 балла, оказались на восьмой позиции.
Отметим, что кызылординскими футболистами в минувшем поединке руководил
Напомним, по итогам нынешнего сезона КПЛ покинет «Окжетпес». «Золото» досрочно завоевал «Кайрат». «Астана» и «Тобол» ведут борьбу за «серебро». Также пока не определен обладатель «бронзы».