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13:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» с новым тренером проиграл в последнем матче КПЛ

В активе «волков» 24 очка.

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«Кайсар» уступил «Кызыл-Жар СК» в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Талгаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных гостей.

Команда
Кайсар

Первыми успеха добились петропавловцы — на 20-й минуте Максим Скорых убежал один к воротам и не оставил никаких шансов Нуримжану Салайдину. Кызылординцы ответили точным ударом Елжаса Алтынбекова на 44-й минуте.

После перерыва, на 79-й минуте, защитник молодежной сборной Казахстана Алибек Касым принес победу «Кызыл-Жар СК».

Для «Кайсара» это был последний матч в чемпионате, тогда как «Кызыл-Жар СК» заключительную игру в сезоне проведет с «Астаной» 30 ноября.

После этой встречи «волки» с 24 очками расположились на седьмом месте, а североказахстанцы, набрав 23 балла, оказались на восьмой позиции.

Отметим, что кызылординскими футболистами в минувшем поединке руководил тренер-аналитик Канат Шеримбетов, который временно исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Стойчо Младенова.

Напомним, по итогам нынешнего сезона КПЛ покинет «Окжетпес». «Золото» досрочно завоевал «Кайрат». «Астана» и «Тобол» ведут борьбу за «серебро». Также пока не определен обладатель «бронзы».

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