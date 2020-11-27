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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Появились новые подробности по главному тренеру «Актобе»

«Красно-белые» досрочно вернулись в КПЛ.

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Белорусский специалист Алексей Бага, которого ранее сватали в «Актобе», продолжит руководить «Жальгирисом», сообщает телеграм-канал Белорусский Футбол.

Команда
Актобе

Отмечается, что директор «Жальгириса» Вилма Венсловайтене в интервью литовским СМИ рассказала, что контракт Баги с клубом действует еще один сезон.

«Тренер имеет контракт еще на год. Сам он заверил, что никаких конкретных предложений ему не поступало. В клуб также не поступали запросы о тренере. Поэтому его сообщения об уходе я бы назвала “информационным мусором”, на который мы не обращаем внимания. С другой стороны, если есть интерес, можно порадоваться, что наши тренеры востребованы. Через несколько дней после окончания сезона мы встретились с тренером. Обсудили сезон, поговорили о составе на предстоящий сезон, представили потенциальных кандидатов. Мы договорились, что если в клуб поступят предложения о его уходе, мы рассмотрим их к середине декабря. Этот вопрос не будет обсуждаться позже, поскольку мы готовимся к новому сезону», — сказала Венсловайтене.

Ранее сообщалось, что 39-летний Бага подпишет с «Актобе» двухлетний контракт с возможным продлением. Как известно, «красно-белые» вернулись в КПЛ спустя год после вылета в первую лигу.

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