Появились новые подробности по главному тренеру «Актобе»

«Тренер имеет контракт еще на год. Сам он заверил, что никаких конкретных предложений ему не поступало. В клуб также не поступали запросы о тренере. Поэтому его сообщения об уходе я бы назвала “информационным мусором”, на который мы не обращаем внимания. С другой стороны, если есть интерес, можно порадоваться, что наши тренеры востребованы. Через несколько дней после окончания сезона мы встретились с тренером. Обсудили сезон, поговорили о составе на предстоящий сезон, представили потенциальных кандидатов. Мы договорились, что если в клуб поступят предложения о его уходе, мы рассмотрим их к середине декабря. Этот вопрос не будет обсуждаться позже, поскольку мы готовимся к новому сезону», — сказала Венсловайтене.