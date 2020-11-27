Грузинский бомбардир, креативщик «Жетысу» и клиент Селюка. Кто из легионеров КПЛ пойдет на повышение
Для большинства из них это дебютный сезон в Казахстане.
Для большинства из них это дебютный сезон в Казахстане.
Чемпионат Казахстана близок к завершению, но клубы уже задумываются об усилении на следующий сезон. Корреспондент Vesti.kz собрал пять главных открытий этого сезона среди легионеров, которые потенциально могут быть интересны другим клубам КПЛ.
Элгуджа Лобжанидзе, «Кайсар».
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Педро Эуженио, «Жетысу».
Атакующая линия «Жетысу» не совсем впечатляла с точки зрения креативности, и лишь португальский вингер заметно выделялся на этом фоне. Эуженио — типичный вингер португальской школы: юркий, техничный, умеющий завершать моменты, но порой теряющийся в силовой игре. Тем менее даже в таком оборонительном чемпионате, как КПЛ, 30-летнему игроку удалось оформить пять голов и два ассиста в 17 матчах. Клубам вроде «Ордабасы» или «Тобола» португалец наверняка пригодится.
Тони Сильва, «Тараз».
Для сверхоборонительного стиля «Тараза» Тони Сильва стал ключевой функцией в атаке. Гвинеец показал, как умеет протащить мяч из глубины, вскрывать оборону передачами и самостоятельно завершать моменты. Безусловно, очевидный минус Сильвы — нестабильность, игрок взрывался периодами, а порой просто терялся. Именно поэтому пока нельзя говорить о полузащитнике, как о готовом усилении для команд, претендующих на медали. Но клубам второго эшелона, в числе которых «Кайсар», «Жетысу», «Шахтер», Сильва может подойти.
Биллал Себаихи, «Каспий».
Уроженец Лиона стал частичкой привлекательной футбольной системы игры «Каспия». Клубам вроде «Каспия» крайне сложно найти недорогого, но при этом полезного легионера, в случае с Себаихи это удалось. Французский полузащитник с алжирскими корнями оформил семь результативных действий в 18 матчах этого сезона, то есть наиболее часто был задействован в голевых атаках «Каспия» среди всех игроков клуба из Актау. Но опять же, Себаихи — это пока примерно тот же уровень, что и Сильва, к задачам больших команд КПЛ он, скорее всего, пока не готов.
Мухаммед Усман, «Шахтер».
Пожалуй, самый успешный африканский клиент Дмитрия Селюка из тех, кто переехал в этом сезоне в Казахстан. Цепкий, с хорошим объемом по движению и полезный в единоборствах — эти качества позволили Усману стать бессменным игроком стартового состава «Шахтера» и попасть в число лучших опорников лиги, если взять за скобки игроков из лидирующей тройки. Учитывая пристрастие агента нигерийца к частой смене клубов для своих игроков, вероятно Усман не станет исключением и перейдет в более статусный казахстанский клуб.