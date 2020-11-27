Грузинский бомбардир, креативщик «Жетысу» и клиент Селюка. Кто из легионеров КПЛ пойдет на повышение

Чемпионат Казахстана близок к завершению, но клубы уже задумываются об усилении на следующий сезон. Корреспондент Vesti.kz собрал пять главных открытий этого сезона среди легионеров, которые потенциально могут быть интересны другим клубам КПЛ.

Команда Кайсар

Элгуджа Лобжанидзе, «Кайсар».

Форвард сборной Грузии проводит второй удачный сезон в казахстанской премьер-лиге и, похоже, вновь сменит клуб ближайшей зимой. Лобжанидзе показал не только умение завершать не самые очевидные голевые моменты, но и приносить пользу в командной игре. По слухам, нападающий «Кайсара» очень интересен «Тоболу», и высока вероятность, что игрок перейдет именно в костанайский клуб. Стоит отметить, что финиш КПЛ игрок пропустил, поскольку у него завершился контракт с «Кайсаром».

Педро Эуженио, «Жетысу».

Атакующая линия «Жетысу» не совсем впечатляла с точки зрения креативности, и лишь португальский вингер заметно выделялся на этом фоне. Эуженио — типичный вингер португальской школы: юркий, техничный, умеющий завершать моменты, но порой теряющийся в силовой игре. Тем менее даже в таком оборонительном чемпионате, как КПЛ, 30-летнему игроку удалось оформить пять голов и два ассиста в 17 матчах. Клубам вроде «Ордабасы» или «Тобола» португалец наверняка пригодится.

Тони Сильва, «Тараз».

Для сверхоборонительного стиля «Тараза» Тони Сильва стал ключевой функцией в атаке. Гвинеец показал, как умеет протащить мяч из глубины, вскрывать оборону передачами и самостоятельно завершать моменты. Безусловно, очевидный минус Сильвы — нестабильность, игрок взрывался периодами, а порой просто терялся. Именно поэтому пока нельзя говорить о полузащитнике, как о готовом усилении для команд, претендующих на медали. Но клубам второго эшелона, в числе которых «Кайсар», «Жетысу», «Шахтер», Сильва может подойти.

Команда Каспий

Биллал Себаихи, «Каспий».

Уроженец Лиона стал частичкой привлекательной футбольной системы игры «Каспия». Клубам вроде «Каспия» крайне сложно найти недорогого, но при этом полезного легионера, в случае с Себаихи это удалось. Французский полузащитник с алжирскими корнями оформил семь результативных действий в 18 матчах этого сезона, то есть наиболее часто был задействован в голевых атаках «Каспия» среди всех игроков клуба из Актау. Но опять же, Себаихи — это пока примерно тот же уровень, что и Сильва, к задачам больших команд КПЛ он, скорее всего, пока не готов.

Мухаммед Усман, «Шахтер».