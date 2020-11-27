Тренер «Астаны» высказался о волевой победе в матче с «Жетысу»

— В начале игры допустили ошибку, защитники понадеялись друг на друга, что привело к быстрому пропущенному мячу. Нельзя давать сопернику такое преимущество уже на первых минутах. После пропущенного гола «Жетысу» оборонялся почти всей командой, было тяжело вскрывать их оборону, но у нас был контроль, были неплохие подходы к воротам соперника. Мне понравилось отношение футболистов после пропущенного гола, так команда должна играть с первых минут. Во втором тайме было тяжело, силы не безграничны, у нас в составе есть футболисты, которые играют уже четвертую-пятую игру в режиме через два дня на третий. Я очень рад, потому что ребята не остановились, прессинговали, получилось сыграть где-то на ошибках соперника, и выполнили ту задачу, которая перед нами стояла на матч, теперь будем смотреть за игрой «Тобола», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.