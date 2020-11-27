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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» высказался о волевой победе в матче с «Жетысу»

Игра прошла на «Жас Кыране».

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов поделился своим впечатлением о матче с «Жетысу» в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

Команда
Астана

— В начале игры допустили ошибку, защитники понадеялись друг на друга, что привело к быстрому пропущенному мячу. Нельзя давать сопернику такое преимущество уже на первых минутах. После пропущенного гола «Жетысу» оборонялся почти всей командой, было тяжело вскрывать их оборону, но у нас был контроль, были неплохие подходы к воротам соперника. Мне понравилось отношение футболистов после пропущенного гола, так команда должна играть с первых минут. Во втором тайме было тяжело, силы не безграничны, у нас в составе есть футболисты, которые играют уже четвертую-пятую игру в режиме через два дня на третий. Я очень рад, потому что ребята не остановились, прессинговали, получилось сыграть где-то на ошибках соперника, и выполнили ту задачу, которая перед нами стояла на матч, теперь будем смотреть за игрой «Тобола», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.

— Остался один матч против «Кызыл-Жара». Можно ли ждать изменения в составе команды на игру 30 ноября?

— Все будет зависеть от результата матча «Тобола». Если у нас шанс будет подняться в турнирной таблице выше, то, конечно, будут играть все основные футболисты. Если же матч уже не будет нести турнирного значения, то возможно шанс себя проявить получат молодые футболисты, которых мне надо посмотреть в игре.

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