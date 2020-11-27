Зидан подтвердил новую травму Карвахаля, рассказал о Рамосе и Бензема
Дани получил травму приводящей мышцы,
Дани получил травму приводящей мышцы,
Кариму и Серхио понадобится больше времени, чтобы прийти в себя, но в целом настроение хорошее.
«Карвахаль травмирован, мы ждем его диагноза. Я не могу сказать вам, что с ним случилось. Он испытывает дискомфорт», — заявил Зинедин Зидан на
По поводу других травм тренер добавил: «Карим [Бензема] будет отсутствовать недолго. Важно то, что у него все хорошо. То же самое и с Серхио».
Позже «Реал» подтвердил, что Дани страдает от травмы приводящей мышцы. Cadena КОРЕ считает, что он пропустит всего 2 недели.