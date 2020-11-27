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16:31 (мск), источник: Sports.Ru

Зидан подтвердил новую травму Карвахаля, рассказал о Рамосе и Бензема

Дани получил травму приводящей мышцы, из-за которой он вылетел на 2 недели.

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Источник: Reuters

Кариму и Серхио понадобится больше времени, чтобы прийти в себя, но в целом настроение хорошее.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Карвахаль травмирован, мы ждем его диагноза. Я не могу сказать вам, что с ним случилось. Он испытывает дискомфорт», — заявил Зинедин Зидан на пресс-конференции перед игрой с «Алавесом».

По поводу других травм тренер добавил: «Карим [Бензема] будет отсутствовать недолго. Важно то, что у него все хорошо. То же самое и с Серхио».

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Позже «Реал» подтвердил, что Дани страдает от травмы приводящей мышцы. Cadena КОРЕ считает, что он пропустит всего 2 недели.

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