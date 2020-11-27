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17:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» победил в матче с удалением и выиграл борьбу у «Астаны» за «серебро» КПЛ

Один из мячей был забит с пенальти.

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«Тобол» выиграл у «Тараза» и стал обладателем серебряных медалей по итогам 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 2:0 в пользу костанайского клуба.

На 24-й минуте рефери встречи назначил пенальти за игру рукой Максата Амирханова, которого сразу же удалил. К «точке» подошел Азат Нургалиев и безукоризненно исполнил 11-метровый удар.

Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва «Тобол» закрепил свое преимущество. Правда, это сделал под занавес матча, когда точный удар на 82-й минуте удался Роману Муртазаеву.

Победа позволила подопечным Григория Бабаяна забронировать за собой второе итоговое место за тур до завершения чемпионата.

Таким образом, определились все призеры КПЛ-2020. «Кайрат» ранее досрочно стал победителем национального турнира, «Тобол» — второй, а третье место осталось за «Астаной».

Матчи заключительного 22-го тура будут сыграны 30 ноября.

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