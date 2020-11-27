«Тобол» победил в матче с удалением и выиграл борьбу у «Астаны» за «серебро» КПЛ
Один из мячей был забит с пенальти.
Один из мячей был забит с пенальти.
«Тобол» выиграл у «Тараза» и стал обладателем серебряных медалей по итогам 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 2:0 в пользу костанайского клуба.
На 24-й минуте рефери встречи назначил пенальти за игру рукой Максата Амирханова, которого сразу же удалил. К «точке» подошел Азат Нургалиев и безукоризненно исполнил 11-метровый удар.
После перерыва «Тобол» закрепил свое преимущество. Правда, это сделал под занавес матча, когда точный удар на 82-й минуте удался Роману Муртазаеву.
Победа позволила подопечным Григория Бабаяна забронировать за собой второе итоговое место за тур до завершения чемпионата.
Таким образом, определились все призеры КПЛ-2020. «Кайрат» ранее досрочно стал победителем национального турнира, «Тобол» — второй, а третье место осталось за «Астаной».
Матчи заключительного 22-го тура будут сыграны 30 ноября.