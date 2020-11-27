«Тобол» победил в матче с удалением и выиграл борьбу у «Астаны» за «серебро» КПЛ

«Тобол» выиграл у «Тараза» и стал обладателем серебряных медалей по итогам 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 2:0 в пользу костанайского клуба.

На 24-й минуте рефери встречи назначил пенальти за игру рукой Максата Амирханова, которого сразу же удалил. К «точке» подошел Азат Нургалиев и безукоризненно исполнил 11-метровый удар.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mFbOpdkqUuk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва «Тобол» закрепил свое преимущество. Правда, это сделал под занавес матча, когда точный удар на 82-й минуте удался Роману Муртазаеву.

Победа позволила подопечным Григория Бабаяна забронировать за собой второе итоговое место за тур до завершения чемпионата.

Таким образом, определились все призеры КПЛ-2020. «Кайрат» ранее досрочно стал победителем национального турнира, «Тобол» — второй, а третье место осталось за «Астаной».