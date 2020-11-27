Определились все призеры КПЛ-2020

По итогам 21-го тура определились все призеры чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Тобол Кс

В частности, стали известны обладатели серебряных и бронзовых медалей. Так, «Тобол», переиграв в отчетном туре «Тараз» (2:0), стал вторым в чемпионате, тогда как третье место досталось «Астане». Чемпионское звание ранее выиграл «Кайрат».

При этом в первую лигу вылетел кокшетауский «Окжетпес», а оттуда в премьер-лигу вышли «Актобе» и «Атырау». Также из-за финансовых проблем с турнира снялся павлодарский «Иртыш».