Определились все призеры КПЛ-2020
Ранее был выявлен неудачник сезона.
Ранее был выявлен неудачник сезона.
По итогам 21-го тура определились все призеры чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В частности, стали известны обладатели серебряных и бронзовых медалей. Так, «Тобол», переиграв в отчетном туре «Тараз» (2:0), стал вторым в чемпионате, тогда как третье место досталось «Астане». Чемпионское звание ранее выиграл «Кайрат».
При этом в первую лигу вылетел кокшетауский «Окжетпес», а оттуда в
Матчи заключительного 22-го тура пройдут 30 ноября. Сыграют «Жетысу» — «Каспий», «Кызыл-Жар СК» — «Астана», «Окжетпес» — «Ордабасы», «Тараз» — «Кайрат», «Шахтер» — «Тобол». В этих играх турнирное значение будет иметь для «Шахтера» и «Ордабасы», претендующие на четвертое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в квалификации Лиги Европы.