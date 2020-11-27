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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

Определились все призеры КПЛ-2020

Ранее был выявлен неудачник сезона.

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По итогам 21-го тура определились все призеры чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Тобол Кс

В частности, стали известны обладатели серебряных и бронзовых медалей. Так, «Тобол», переиграв в отчетном туре «Тараз» (2:0), стал вторым в чемпионате, тогда как третье место досталось «Астане». Чемпионское звание ранее выиграл «Кайрат».

При этом в первую лигу вылетел кокшетауский «Окжетпес», а оттуда в премьер-лигу вышли «Актобе» и «Атырау». Также из-за финансовых проблем с турнира снялся павлодарский «Иртыш».

Матчи заключительного 22-го тура пройдут 30 ноября. Сыграют «Жетысу» — «Каспий», «Кызыл-Жар СК» — «Астана», «Окжетпес» — «Ордабасы», «Тараз» — «Кайрат», «Шахтер» — «Тобол». В этих играх турнирное значение будет иметь для «Шахтера» и «Ордабасы», претендующие на четвертое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в квалификации Лиги Европы.

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