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18:27 (мск), источник: Sport24

Погба не поможет МЮ в матче с «Саутгемптоном» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

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Источник: Reuters

«Мактоминей и Погба не тренировались, так что их участие в воскресном матче крайне маловероятно. Люк Шоу только начал заниматься восстановлением. Лингард вернулся в общую группу после карантина. Фил Джонс вернется к нам только после Рождества», — цитирует норвежца ВВС.

Матч между «МЮ» и «Саутгемптоном» состоится 29 ноября и начнется в 17:00 мск.

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