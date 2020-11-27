Погба не поможет МЮ в матче с «Саутгемптоном» из-за травмы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».
«Мактоминей и Погба не тренировались, так что их участие в воскресном матче крайне маловероятно. Люк Шоу только начал заниматься восстановлением. Лингард вернулся в общую группу после карантина. Фил Джонс вернется к нам только после Рождества», — цитирует норвежца ВВС.
Матч между «МЮ» и «Саутгемптоном» состоится 29 ноября и начнется в 17:00 мск.