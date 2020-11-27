«Никто не знает, что будет завтра». Сотириу — о возможном уходе из «Астаны» и преимуществе «Кайрата»

Нападающий «Астаны» Пиерос Сотириу в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о причинах тяжелого сезона, чемпионстве «Кайрата» и потенциальном интересе к нему со стороны европейских клубов. В минувшем туре КПЛ форвард сборной Кипра оформил победный мяч в ворота «Жетысу».

— Пиерос, как ты думаешь, почему сезон для «Астаны» сложился не лучшим образом?

— Понятно, что из-за всей этой ситуации с пандемией нынешний год был очень странным. Мы все время были вдали от наших семей, друзей, потому что границы были закрыты. Плюс к этому мы четыре месяца живем в отеле в Алматы, играем вдали от Нур-Султана и наших болельщиков. Это очень непросто. Но последствия COVID-19 на себе ощущает весь мир, и я надеюсь, что скоро эта проблема найдет свое решение и люди во всем мире будут в безопасности.

Команда Астана

— Если бы чемпионат прошел по изначальному плану в три круга, «Астана» была бы выше в таблице?

— С каждой игрой мы как команда становимся сильнее, и я твердо верю, что если бы было 30 игр, как планировалось ранее, мы бы были намного конкурентноспособнее. Хотя у «Кайрата» было преимущество, они играли в своем городе, на своем поле и жили все время в своих домах со своими семьями. Я очень уважаю болельщиков «Астаны», мы всей командой скучаем по ним, но сейчас такое время, в которое я желаю им здоровья и безопасности. Мне очень жаль, что нам не удалось стать чемпионами, но мы обязаны сделать все возможное, чтобы снова порадовать клуб и болельщиков.

— Недавно мы разговаривали с Ненадом Эричем и он не исключил, что ты разочарован таким сезоном в «Астане», скажи, каковы твои ощущения на самом деле?

— Ненад — отличный вратарь и спортсмен, настоящий капитан, он помогает нам и направляет во всех трудных обстоятельствах. Конечно, я могу выступать лучше, слава богу сейчас я силен, здоров и снова в деле. Остальное нужно показывать на поле.

— Если конкретизировать, все знают, что на тебя есть спрос в Европе, останешься ли ты в «Астане» на следующий сезон?

— У меня еще два года контракта с «Астаной», но вы же понимаете, что в жизни и тем более в футболе никто не знает наверняка, что будет завтра.