Футболист «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук заразился коронавирусом

Отмечается, что 25-летний футболист изолирован. Вечером у всех игроков команды запланировано еще одно тестирование.
Миранчук перешел в «Аталанту» 30 августа из московского «Локомотива», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне он провел четыре матча за итальянский клуб (во всех вышел на замену), в которых отметился двумя голами.
В составе «Локомотива» Миранчук стал чемпионом России, трехкратным обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок России.
В составе сборной России Миранчук провел 28 матчей (5 голов), в том числе играл в последней встрече национальной команды против сербов (0:5) в рамках Лиги наций 18 ноября. В 2018 году вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России. «Аталанта» ближайший матч проведет 28 ноября против «Вероны» в рамках чемпионата Италии.