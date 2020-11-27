Футболист «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук заразился коронавирусом

Отмечается, что 25-летний футболист изолирован. Вечером у всех игроков команды запланировано еще одно тестирование.

Миранчук перешел в «Аталанту» 30 августа из московского «Локомотива», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне он провел четыре матча за итальянский клуб (во всех вышел на замену), в которых отметился двумя голами.

В составе «Локомотива» Миранчук стал чемпионом России, трехкратным обладателем кубка страны, дважды побеждал в матче за Суперкубок России.