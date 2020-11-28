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12:08 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Челси» заинтересован в подписании контракта с Месси

ТАСС, 28 ноября. Английский футбольный клуб «Челси» проявляет заинтересованность в подписании контракта с нападающим испанской «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом на своем Youtube-канале рассказал испанский журналист Гиллем Балаге.

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Балаге считает, что «Челси» предложит контракт Месси в том случае, если футболист покинет «Барселону» по истечении своего контракта. Соглашение игрока с испанским клубом истекает летом 2021 года.

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Ранее сообщалось, что другой английский клуб «Манчестер Сити» также заинтересован в подписании контракта с Месси и может предложить ему соглашение в январе 2021 года.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

Месси является воспитанником «Барселоны», его дебют за основную команду состоялся в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионата мира. В нынешнем сезоне провел 11 матчей и отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

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