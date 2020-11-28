СМИ: «Челси» заинтересован в подписании контракта с Месси

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Балаге считает, что «Челси» предложит контракт Месси в том случае, если футболист покинет «Барселону» по истечении своего контракта. Соглашение игрока с испанским клубом истекает летом 2021 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ad37357ed960a14a84b5" data-vnd="ad37357ed960a14a84b5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ad37357ed960a14a84b5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что другой английский клуб «Манчестер Сити» также заинтересован в подписании контракта с Месси и может предложить ему соглашение в январе 2021 года.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании Смотри