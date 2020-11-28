Лучший бомбардир «Кайрата» покинул клуб КПЛ

Нападающий «Кызыл-Жар СК» Момоду Сисей получил травму и покинул расположение петропавловской команды, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард получил повреждение в матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги против «Жетысу» (2:1) и был вынужден покинуть поле уже на 17-й минуте встречи.

С тех пор, форвард трижды попадал в заявку на игры, но на поле так и не появился. Клуб не стал продлевать контракт с Момоду до конца сезона.

В текущем сезоне Сисей провел 15 матчей и забил один гол.