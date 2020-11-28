Лучший бомбардир «Кайрата» покинул клуб КПЛ
В этом сезоне он провел 15 матчей.
В этом сезоне он провел 15 матчей.
Нападающий «Кызыл-Жар СК» Момоду Сисей получил травму и покинул расположение петропавловской команды, сообщает официальный сайт клуба.
Форвард получил повреждение в матче 16-го тура казахстанской
С тех пор, форвард трижды попадал в заявку на игры, но на поле так и не появился. Клуб не стал продлевать контракт с Момоду до конца сезона.
В текущем сезоне Сисей провел 15 матчей и забил один гол.
С 2013 по 2015 годы форвард выступал за «Кайрат» и был лучшим бомбардиром команды — в 46 матчах забил 18 мячей.