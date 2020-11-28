Мэр Буэнос-Айреса ответит в суде за жестокость полиции на прощании с Марадоной

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По информации издания, в суд на Ларетту и Сантилью подал департамент по правам человека Министерства юстиции Аргентины. Авторы иска считают, что полицейские проявили недопустимую жестокость по отношению к гражданам, желающим попрощаться с футболистом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ad37357ed960a14a84b5" data-vnd="ad37357ed960a14a84b5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ad37357ed960a14a84b5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для прощания с Марадоной на улицы аргентинской столицы вышли тысячи людей. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и водометы, чтобы толпа не прорвалась в зал президентского дворца, где находился гроб с телом игрока.

Команда Аргентина

Ранее 28 ноября появились подробности телефонного разговора врача футболиста и диспетчера скорой помощи. Леопольдо Луке рассказал, что у Марадоны остановилось сердце и дыхание.

Также сообщалось, что было установлено время, через которое скорая помощь прибыла к Марадоне после вызова. Врачи приехали через 11 минут, а не через полчаса, как заявлял адвокат футболиста Матиас Морла.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.

ТВЦ