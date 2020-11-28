Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Арсенал Т
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Эльче
Кадис
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Краснодар
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Арминия
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Нант
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Динамо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Лидс
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Алавес
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
14:15 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна судьба Суперкубка Казахстана по футболу в 2021 году

Чемпионом КПЛ стал «Кайрат».

Наверх

Стало известно, состоится ли в следующем году матч за Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что в предстоящем 2021 году матч за Суперкубок Казахстан не будет включен в календарь сезона. В связи с появившейся в ряде СМИ информацией, в которой фигурируют сроки проведения и команды-участники матча за Суперкубок-2021, сообщаем, что организация данного матча не планируется в связи с тем, что в текущем сезоне не был разыгран Кубок Казахстана», — говорится в заявлении ПФЛК.

Напомним, чемпионом КПЛ сезона-2020 досрочно стал «Кайрат». Для алматинского клуба это чемпионство стало первым за 16 лет.

Читайте также
Экс-соперник Головкина попросил прощения у фанатов после скандальной победы
Туктамышева заявила, что намерена выступить на Олимпиаде-2022
COVID на ледовой арене. Останутся ли без ЧЕ Щербакова и Трусова
Моуринью зарубится с Лэмпардом и другие: Топ-5 ставок выходных
СМИ: «Челси» заинтересован в подписании контракта с Месси
Розы, бассейн и шахматы. Как Овечкин развлекается в Дубае
«Зенит» играет с «Арсеналом» в РПЛ, Дзюба - капитан (трансляция)
Логинов стал 10-м в индивидуальной гонке на КМ по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь