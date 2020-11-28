Стала известна судьба Суперкубка Казахстана по футболу в 2021 году

«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что в предстоящем 2021 году матч за Суперкубок Казахстан не будет включен в календарь сезона. В связи с появившейся в ряде СМИ информацией, в которой фигурируют сроки проведения и команды-участники матча за Суперкубок-2021, сообщаем, что организация данного матча не планируется в связи с тем, что в текущем сезоне не был разыгран Кубок Казахстана», — говорится в заявлении ПФЛК.