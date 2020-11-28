Стала известна судьба Суперкубка Казахстана по футболу в 2021 году
Чемпионом КПЛ стал «Кайрат».
Чемпионом КПЛ стал «Кайрат».
Стало известно, состоится ли в следующем году матч за Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает, что в предстоящем 2021 году матч за Суперкубок Казахстан не будет включен в календарь сезона. В связи с появившейся в ряде СМИ информацией, в которой фигурируют сроки проведения и
Напомним, чемпионом КПЛ сезона-2020 досрочно стал «Кайрат». Для алматинского клуба это чемпионство стало первым за 16 лет.