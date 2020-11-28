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15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Снявший фильм о Марадоне Кустурица резко высказался о Роналду

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, снявший фильм «Марадона», резко высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду. Его слова приводит Corriere della Sera.

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На вопрос о том, о каком футболисте он хотел бы снять новую картину, Кустурица ответил, что таких игроков нет, и объяснил это на примере Роналду. «Он идеал, заработал кучу денег, но где его личность? Что он может вам рассказать? Ничего», — заявил режиссер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аргентинский футболист Диего Марадона, чемпион мира-1986 и один из величайших игроков в истории футбола, скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

Премьера документального фильма Кустурицы о Марадоне состоялась в 2008 году. Он из семи частей, каждая из которых носит название одного из смертных грехов. В картине рассказывается о борьбе аргентинца с наркотической зависимостью, его семье, дружбе с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом и кубинским лидером Фиделем Кастро, а также о голе в ворота сборной Англии на чемпионате мира-1986, который получил название «Рука Бога».

Роналду выступает за итальянский «Ювентус». Футболист — один из самых узнаваемых спортсменов в мире. В его активе пять побед в Лиге чемпионов (одна в составе английского «Манчестер Юнайтед», четыре — за мадридский «Реал») и столько же «Золотых мячей».

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